Войти
ЦАМТО

KMW предлагает модернизацию танков "Леопард" ВС Греции

342
0
0
Модификация Leopard 2A4 NG (слева) и Leopard 2A4 в «базе» (справа)
Модификация Leopard 2A4 NG (слева) и Leopard 2A4 в «базе» (справа).
Источник изображения: savunmasanayist.com

ЦАМТО, 12 апреля. Как сообщает DefenceReview.gr, министр обороны Греции Никос Панайотопулос на днях провел переговоры с послом Германии в Афинах.

Основной темой встречи стало обсуждение предложения немецкой компании KMW (Krauss-Maffei Wegmann) о модернизации некоторых образцов бронетехники вооруженных сил Греции.

По информации Armyrecognition.com, сделанное Krauss-Maffei Wegmann предложение имеет значение как для вооруженных сил, так и промышленности Греции, поскольку включает модернизацию 183 танков "Леопард-2A4" до стандарта "Леопард-2A7", оснащение 190 танков "Леопард-1A5" новой системой управления огнем, а также открытие обладающего соответствующими компетенциями завода в Греции.

Стоимость модернизации 183 "Леопард-2A4" и 190 "Леопард-1A5" составляет 1,3 млрд. евро.

В качестве опциона за отдельную плату в размере около 600 млн. евро предлагается установка САЗ "Трофи" израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Таким образом, стоимость проекта может возрасти до 1,9 млрд. евро. Установку САЗ "Трофи" на танки выполнит компания KMW.

В настоящее время KMW уже выполняет установку САЗ "Трофи" на 17 ОБТ "Леопард-2A7" ВС Германии в рамках подписанного в феврале 2021 года контракта. Стоимость 23 приобретенных в рамках данного проекта у компании Rafael Advanced Defense Systems комплектов "Трофи" и 586 перехватчиков составляет 48 млн. долл.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Krauss-Maffei
Rafael
Похожие новости
20.01.2022
Германский Leopard 1 мог получить российскую активную защиту "Арена"
20.02.2014
Смена гардероба (южноамериканские программы модернизации наземной техники)
17.07.2013
Катар планирует приобрести в Германии дополнительную партию ОБТ «Леопард-2»
23.04.2012
Греция: о коррупции в программах вооружений
17.08.2010
Несмотря на долги, греки формируют самую многочисленную танковую армию в Европе (Die Welt)
21.10.2008
Чилийская армия получила первые БМП Marder
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:30
  • 25
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 10:21
  • 22886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 10:16
  • 2
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 09:21
  • 1
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 08:47
  • 1
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 23:25
  • 3
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"