KMW предлагает модернизацию танков "Леопард" ВС Греции

ЦАМТО, 12 апреля. Как сообщает DefenceReview.gr, министр обороны Греции Никос Панайотопулос на днях провел переговоры с послом Германии в Афинах.

Основной темой встречи стало обсуждение предложения немецкой компании KMW (Krauss-Maffei Wegmann) о модернизации некоторых образцов бронетехники вооруженных сил Греции.

По информации Armyrecognition.com, сделанное Krauss-Maffei Wegmann предложение имеет значение как для вооруженных сил, так и промышленности Греции, поскольку включает модернизацию 183 танков "Леопард-2A4" до стандарта "Леопард-2A7", оснащение 190 танков "Леопард-1A5" новой системой управления огнем, а также открытие обладающего соответствующими компетенциями завода в Греции.

Стоимость модернизации 183 "Леопард-2A4" и 190 "Леопард-1A5" составляет 1,3 млрд. евро.

В качестве опциона за отдельную плату в размере около 600 млн. евро предлагается установка САЗ "Трофи" израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Таким образом, стоимость проекта может возрасти до 1,9 млрд. евро. Установку САЗ "Трофи" на танки выполнит компания KMW.

В настоящее время KMW уже выполняет установку САЗ "Трофи" на 17 ОБТ "Леопард-2A7" ВС Германии в рамках подписанного в феврале 2021 года контракта. Стоимость 23 приобретенных в рамках данного проекта у компании Rafael Advanced Defense Systems комплектов "Трофи" и 586 перехватчиков составляет 48 млн. долл.