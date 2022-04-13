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Российская газета

The National Interest: Дни ПЗРК Stinger сочтены

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Источник изображения: Wikimedia.org/SSGT DANNY PEREZ, U.S. Air Force

Минобороны США намерены отправить ПЗРК Stinger на "пенсию".

The National Interest пишет, что дни культового американского ПЗРК Stinger времен холодной войны сочтены. Дело в том, что недавно Минобороны США опубликовало официальный запрос на новый зенитный ракетный комплекс, из которого следует, что Stinger устаревает. К тому же масштабные поставки комплекса на Украину сильно истощили запасы Пентагона.

В документе изложены требования к перспективному зенитно-ракетному комплексу: способность поражать винтокрылые летательные аппараты, беспилотные системы и самолеты. Возможности новой ракеты должны быть равными Stinger или превышать их.

Кроме того, новая система должна быть совместима с универсальной пусковой установкой Stinger и остаться переносной.

Минобороны США хочет начать испытания прототипа нового ПЗРК в 2024 году.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Stinger
Проекты
БПЛА
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