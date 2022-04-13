В ОДКБ обсудят развитие военного сотрудничества

Организация договора о коллективной безопасности решит, как дальше развивать сотрудничество. Об этом поговорят на заседании начальников генеральных штабов вооруженных сил организации.

"В ОДКБ обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы, связанные с совершенствованием кризисного реагирования и организации международных полетов авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ, а также мероприятия совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году", - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ пройдет 14 апреля.

Тимофей Борисов