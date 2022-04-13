Российские военные высокоточными ракетами уничтожили ангар с авиатехникой ВСУ

Ударами высокоточных ракет воздушного и морского базирования за ночь были уничтожены склад боеприпасов и защищенный ангар с авиатехникой ВСУ на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что также высокоточными ракетами был поражен склад боеприпасов в районе села Гавриловка Киевской области. Всего за сутки оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила 32 военных объекта Украины, в том числе зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300, а также командный пункт.

По словам генерала, российские ПВО сбили за сутки два беспилотника.

Александр Степанов