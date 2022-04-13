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ЦАМТО

Боррель: главы МИД Евросоюза согласовали продолжение оказания военной помощи Украине

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: © Pool/Olivier Hoslet

ЦАМТО, 12 апреля. Руководители МИД стран ЕС договорились о продолжении поставок вооружения на Украину. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Министры обсудили ситуацию на Украине, опасения в связи с возможным усилением боевых действий на Донбассе, на востоке страны. <…> Все согласились с необходимостью продолжать поддержку Украины, в том числе военную", – сказал он.

Как утверждает Ж.Боррель, "необходимо сосредоточить усилия на обороноспособности Украины, это более важно в настоящий момент, чем санкции против России".

В том же ключе высказалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Мы как Европейский союз в будущем активизируем поставки оружия на Украину", – заявила Бербок журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

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Страны
Германия
Люксембург
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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