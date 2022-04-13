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Военное обозрение

Иранский эксперт считает, что США не способны реально помочь Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на многочисленные просьбы Зеленского к НАТО оказать реальную военную помощь в закрытии неба и предоставлении тяжелого вооружения, страны Запада всеми правдами и неправдами избегают прямого конфликта с Россией. Такое поведение является ни чем иным, как признаком политической слабости.

После окончания холодной войны Вашингтон взял на себя роль единственной доминирующей силы в мире. Но все попытки развития и утверждения в этом направлении раз за разом терпели неудачу. Единственное, чего добились США, используя грубую силу во всех зонах своего влияния, — это неприятие такой политики большим количеством стран. Даже в Европе, которая традиционно находилась под контролем Соединенных Штатов и активно развивала экспансию НАТО, появились страны, не приемлющие и выражающие недовольство решениями Белого дома.

Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать,

— подчеркивает Экван.

Разговоры о том, что Вашингтон не желает вступать в прямой конфликт с Россией, чтобы избежать третьей мировой войны, по мнению политолога, лишь отговорка. Истинная цель такой политики — скрыть реальное положение вещей, неспособность помочь Украине, если не считать поставок оружия.

Экван обращает внимание, что санкции, которые США использовали в течение десятилетий как инструмент давления на неугодные страны, также утратили свою эффективность. Всё это приводит к тому, что все больше экспертов и политиков в мире говорят о том, что эпоха безраздельного могущества однополярного мира во главе с США подходит к концу.

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Страны
Иран
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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