США готовятся сменить командующего своими солдатами в Европе, пишут СМИ

Солдаты армии США рядом с батареей "Патриот" во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия "Патриот".

WSJ: командующий Европейским контингентом ВС США Уолтерс может уйти в отставку по решению Белого дома

МОСКВА, 12 апреля/ Радио Sputnik. Белый дом готовится объявить о кадровых перестановках среди высшего командования, пишет газета The Wall Street Journal.

По информации издания, американская администрация решила сменить главкома своими вооруженными силами в Европе, а также руководителя Командования специальных операций (SOCOM).

По данным WSJ, преемником командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и Европейским командованием ВС США генерала Тода Уолтерса может стать Кристофер Каволи. Сейчас он занимает пост командующего армией США в Африке.

Генерала Ричарда Кларка на посту главы SOCOM может сменить генерал Брайан Фэнтон, возглавляющий Объединенное командование специальных операций США (спецподразделение SOCOM).

WSJ пишет, что кадровые перестановки связаны с желанием Пентагон "переключить внимание на более насущные военные угрозы" – такие, как Китай. Ожидается, что американские спецподразделения также "вернутся к более традиционным ролям" и займутся, в частности, обучением иностранных наемников.

Кандидатуры Кристофера Каволи и Брайана Фэнтона еще должны согласовать в сенате США. Белый дом информацию WSJ о предстоящих назначениях пока не прокомментировал.

На занимаемой должности Тод Уолтерс говорил, что Россия представляет "постоянную угрозу существованию" США и их союзников. Он также предлагал расширить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии, добавляет "Коммерсантъ".

Ранее радио Sputnik сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал продолжить разворачивать армейские подразделения на восточном фланге альянса.