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В Индии испытали новую реактивную систему залпового огня

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РСЗО Pinaka
РСЗО Pinaka.
Источник изображения: www.armyrecognition.com

Индийские военные совместно с Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны страны провели испытания новой реактивной системы залпового огня (РСЗО). Модернизированную систему Pinaka Mk 1 испытали на полигоне Покхран в штате Одиша. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на оборонное ведомство Индии.

В ходе испытаний новых боеприпасов военные выпустили 24 реактивных снаряда с различными типами головных частей. Новый боеприпас позволяет поражать цели на дальности до 90 километров.

Отмечается, что в ходе испытаний модернизированная РСЗО подтвердила заявленные характеристики. Завершение испытаний позволит начать серийное производство усовершенствованной реактивной системы залпового огня.

РСЗО Pinaka приняли на вооружение в 1999 году. Боевая машина получила 12 направляющих для реактивных снарядов калибра 214 миллиметров. Боеприпасы могут нести фугасные, зажигательные, кассетные и осколочно-фугасные головные части. Время залпа с одной боевой машины составляет 44 секунды.

В январе командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что войска ЦВО получат РСЗО «Торнадо-С» в 2022 году.

Ранее в том же месяце Индия провела испытания улучшенной крылатой ракеты BrahMos морского базирования.

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Страны
Индия
Продукция
Pinaka РСЗО
PJ-10 Brahmos
Торнадо-С
Компании
DRDO
Минoбороны РФ
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