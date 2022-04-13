Острое лезвие американских санкций больше не режет. И вот почему

США ни по каким меркам больше не являются сверхдержавой

Скандальный уход США из Афганистана, провал в переговорах с Ираном и беспорядочное использование санкций – все это свидетельствует о неизбежном упадке Штатов, пишет автор статьи в Kayhan. Америка стала откровенно слабой страной и стремительно теряет свои позиции, утверждает он.

Список неудач и провалов Соединенных Штатов на международной арене все ширится.

В последние годы дискуссии вокруг военных, политических и экономических неудач США уже не концентрируются только лишь на регионе Ближнего Востока. Более того, анализ провалов американской внешней политики в целом уже давно превратился в широкомасштабные дебаты относительно грядущего упадка Америки как сверхдержавы. Центральным сюжетом подобных разговоров был лишь один вопрос: смогло ли тотальное военное присутствие США в разных точках мира подтвердить или даже увеличить реальную военную и политическую мощь этого государства на мировой арене.

Произошедшее за последний год сделало рассмотрение вопроса о возможном упадке США практически ключевым пунктом в полемике научного и политологического сообщества. Катализатором же, безусловно, послужил скандальный уход Соединенных Штатов из Афганистана, рассматриваемый многими как позорное бегство. Изучение вопроса о грядущем закате Америки, по крайней мере, как сверхдержавы, ведется в научных сообществах не только Ирана, России и Китая, но и даже в самих США. Если и мы захотим погрузиться в обсуждение данной проблематики, то следует обратить внимание на несколько сюжетов, которые делают вопрос относительно упадка Штатов не чьей-то злой или неудачной шуткой, а действительно серьезной проблемой международных отношений. Эти сюжеты, главным образом, сводятся к следующим.

Упадок военный

Прежде всего, следует отметить, что Соединенные Штаты более не обладают той неоспоримой военной мощью, которая позволяла бы им реально влиять на ход событий в мире. По крайне мере, их влияние уже более не является определяющим. После своего более чем 20-летнего военного присутствия в Афганистане США оставили эту страну и ее правительство в очень слабом положении ввиду грядущего наступления талибов* и не смогли убедить общество во всем мире, даже своих союзников, в том, что они достигли чего-либо в этой стране. И то же самое можно сказать и об Ираке и Сирии, точнее, о влиянии США на события в этих странах, о влиянии на их отношения с местными политическими режимами. Таким образом, обсуждение темы военных поражений и упадка США в современную эпоху началось именно с событий в регионе Ближнего Востока.

Упадок политический

Следующий сюжет, который все более настойчиво обсуждается в наши дни, – это упадок политического влияния США во всем мире. Соединенные Штаты, которые после окончания Второй мировой войны превратились в сверхдержаву, а далее после холодной войны фактически стали доминирующей силой в однополярном мире, были вынуждены нести ответственность за многое, что в этом мире происходит. Но на деле они оказались не в состоянии исполнять такие обязанности. Так, например, Америке как ведущей мировой державе очень долгое время (еще во времена холодной войны) не удавалось доказать, что она действительно намерена бороться с терроризмом. А в последнее время она даже стала отставать от многих стран в сфере контроля киберпространства и в области противодействия кибератакам мировой преступности. Но если раньше казалось, что она делает это намерено, то теперь всем очевидно, что "великая сверхдержава" фактически не может противодействовать киберпреступникам и террористам, которые активно осуществляют свою деятельность в том числе и в интернете. США стали откровенно слабой страной в мировом сообществе и теряют свои позиции одну за другой. И если они еще держат под своим контролем значительную часть Европы, то нельзя сказать, что они влияют на весь мир в целом. А в последнее время видно, что уже далеко не все под их контролем и в самой Европе. Самый важный пример из этой области – это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать. США, правда, пытались прикрыть ее своим якобы нежеланием открытой конфронтации с Россией, которая могла в этой ситуации превратиться в "третью мировую войну". Правительство Штатов откровенно заявляло несколько раз, что не хочет войны с Россией, поскольку "боится третьей мировой войны".

Острое лезвие санкций больше не режет!

Те действия и шаги, которые США всегда предпринимали для демонстрации своей мощи, несколько видоизменились в последние пару десятков лет: поскольку Америка больше не в силах доказать свое неоспоримое военное и политическое превосходство, мы и перестали наблюдать ее активность в этой сфере. Последним более-менее значимым достижением в этой области была военная кампания в Ираке на заре нового тысячелетия, однако даже там многие "успехи" США ставились под вопрос. Поняли это и сами Соединенные Штаты, хотя открыто не признавали свои провалы в военной области. Многие годы верным средством и механизмом для достижения желаемых результатов во внешней политике Штатов служили экономические санкции, однако в последние несколько лет и этот инструмент перестал быть эффективным, с учетом тех изменений, что произошли в мировой экономической системе.

Ввиду последних событий, сперва после Крымского кризиса, затем после начала военной операции на Украине, США и страны Европы вроде бы в едином порыве, пытаясь доказать всему миру свое единство, вводили все более и более жесткие санкции против России. Но со временем стало очевидно, что они оказались не в состоянии предупредить разгоревшийся конфликт между Россией и Украиной. А те санкции, которые были введены после начала спецоперации и должны были остановить любого другого, на Россию же не возымели никакого видимого действия. И это притом, что в контексте разного рода теорий сдерживания, дипломатии принуждения, мягкой силы и прочих концепций, разработанных западными политологами, санкции как раз и были изобретены для того, чтобы, прежде всего, остановить деятельность враждебных стран и не позволить им продолжать свои действия. Но по факту этот инструмент демонстрирует свою неэффективность и не подрывает решимость таких стран, как Россия, продолжать свою политику в прежнем русле. Действия России осудили очень многие страны мира, далеко не только Европа и США, но в отношении санкций против нее мир оказался уже далеко не таким единодушным.

То же самое, что было сказано здесь о России, можно сказать и об Иране. С тем лишь отличием, что Иран существует под санкциями Запада уже почти полвека. Америка и ее союзники в Европе более двух десятков лет вводили против Ирана самые разные виды санкций для того, чтобы он прекратил свою ядерную деятельность и разработки. Но время показало, что Иран, несмотря на введение санкций и иное экономическое давление, не пересмотрел основы своей оборонной политики и не отказался от ядерных разработок, продолжая ясно доказывать, что цель таковых – развитие не военных, а мирных атомных технологий. При этом наряду с научным прогрессом приоритетом Ирана оставались укрепление обороноспособности страны за счет прочих неядерных видов вооружений и охрана границ и территориальной целостности республики. Соответственно, с учетом сказанного и относительно России, и относительно Ирана, мы можем видеть, что применение США инструмента санкций более не является эффективным. И это значит, что и по этой линии мы можем наблюдать упадок Америки, так как она более не может использовать имеющиеся у нее политические инструменты.

Признание неудач идет и изнутри…

Вопрос еще и в том, признавали ли сами Штаты свои очевидные неудачи и откровенные провалы как в регионе Ближнего Востока, так и в целом в мировой политике? В итоге, имея подтверждающие документы на руках и опираясь на заслуживающие доверия источники, можно утверждать, что сами американцы тоже неоднократно признавали свои провалы, с которыми им приходилось сталкиваться. Признания конгрессменов, республиканцев, сенаторов США и даже официальных лиц Израиля в том, что их политика максимального давления на Иран не встречает "никакой реакции", уже сами по себе являются признанием провала внешней политики Соединенных Штатов, по крайней мере, в отношении Ирана. Но, конечно, Иран – это лишь один из возможных примеров. Критика "позорного бегства" из Афганистана в прошлом году, впустую растраченные триллионы долларов на военное присутствие в регионе, оказание давления на Иран и недостижение страной своих целей – другие наглядные свидетельства очевидных промахов Америки и ее политики.

При этом – неспособность адекватного восприятия…

Но в чем кроется причина нынешнего очевидного ослабления Соединенных Штатов и всей актуальной ситуации в мировой политике? Ведь признавать свои неудачи – это одно, но адекватно реагировать на них – уже несколько иное. Основной причиной такого печального состояния дел для США по-видимому является то, что они в течение долгого времени просто отказывались считаться с реальными обстоятельствами, всегда рассматривая себя как главную силу во всем мире. Довольно продолжительный период они использовали привычные инструменты своей политики для давления на противников, но делали это слишком часто, при этом не изобретая ничего нового. Беспорядочное применение всего инструментария влияния не только снизило его эффективность, но и в целом подорвало позиции США на мировой арене. Всякий раз, когда очередная военная авантюра Штатов или применяемые ими экономические санкции оканчивались провалом, это лишний раз показывало, что они не могут и не смогут занять прежнего положения в мире и убедить всех в том, что именно они – первая мировая держава.

Проблема адекватного восприятия реальности очень важна в международных отношениях. Если этого восприятия нет, то будут и неизбежные просчеты в различных областях, что в свою очередь приведет к фиаско во внешней политике, к недооценке сил противника в военных авантюрах и интервенциях в другие страны и даже к неудачам в переговорах с собственными партнерами. Отсюда – провал противостояния с Ираном, неизбежный уход из Ближнего Востока, принимающий форму постыдного бегства. Все эти поражения и породили предположения и рассуждения о том, что США постепенно теряют свои позиции в мире – в военном, экономическом и политическом планах. И продолжат их терять, если срочно не вернут себе способность адекватно оценивать происходящее на мировой арене и осознавать те перемены, которые уже произошли и давно стоят на повестке дня.

Автор: Сэмане Акун

* – талибы – члены "Талибана" – террористической организации, запрещенной в РФ. – Прим. ИноСМИ.