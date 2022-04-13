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Великолепная пятерка и Китай: союзники России в третьей мировой

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Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Союзники Путина: шесть стран, включая Китай, которые, вероятно, поддержат Россию в третьей мировой

С началом украинского кризиса возродились и страхи о новом глобальном конфликте, пишет Daily Express. Западный лагерь давно консолидирован в военный альянс, но и Россия сумела найти союзников, указывает автор статьи.

Джеймс Грей (James Gray)

После того, как российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, ответ Запада был крайне осторожным. Президент Украины Владимир Зеленский постоянно умолял о создании над его страной бесполетной зоны, но в НАТО отклонили все его просьбы, боясь перерастания украинского кризиса в общемировой.

Но если новая мировая война все же начнется, то эти страны, вероятно, окажут России поддержку.

1) Пакистан

Накануне начала специальной военной операции Москву с двухдневным визитом посетил премьер-министр Пакистана Имран Хан (Imran Khan).

В ходе поездки он отверг требования Запада высказаться против России. "Что вы о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые будут делать все, что нам скажут?" – заявил он. 69-летний премьер высказался после того, как 22 дипломата опубликовали совместное письмо к пакистанскому правительству с призывом присоединиться к антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей проведение специальной военной операции. Но Пакистан остался одним из нескольких государств, воздержавшихся от голосования по данной резолюции. "Я хочу спросить послов Европейского Союза: в Индию вы такое письмо тоже отправили?" – добавил Хан.

2) Китай

Хотя Китай и попытался в последние недели дистанцироваться от России, проведение специальной военной операции он не осудил. Вместо этого Пекин подчеркнул свою приверженность нейтралитету и охарактеризовал российско-китайские отношения как "стратегическое партнерство". И, также как и Пакистан, Китай воздержался от двух антироссийских голосований в ООН

3) Индия

Несмотря на американское давление, Индия заявила, что санкции Запада против России не являются ответом на возникшую проблему. Дональд Лу (Donald Lu), помощник Государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии, в прошлом месяце заявил: "Настала пора [для Индии] дистанцироваться от России". Москва является крупнейшим поставщиком вооружения в Индию. В 2018 году страны заключили контракт по поставке в страну российских ЗРК С-400 на сумму в 5,43 миллиарда долларов США.

4) ЮАР

Руководство Африканского Национального Конгресса (АНК), правящий в ЮАР партии, вернулось к дружеским отношениям с России. Столь теплыми они не были со времен холодной войны. Джейкоб Зума (Jacob Zuma), бывший президент ЮАР, недавно заявил, что президент Путин является "миротворцем", а страны Запада – "задиры".

Хотя Зума высказывался лишь от своего имени, пророссийские взгляды АНК общеизвестны.

5 & 6) Бразилия и Мексика

Обе страны отказались накладывать на Россию санкции, а также воздержались от обвинений в агрессии.

Президент Мексики Лопес Обрадор (Lopez Obrador), популист левого толка, заявил: "Мы не собираемся накладывать какие-либо экономические ограничения, потому что мы хотим иметь хорошие отношения со всеми правительствами мира".

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