Ядерное оружие Украине бы не помогло

Украина и атомная бомба: мифы и заблуждения

Издание The National Interest приводит фрагменты подкаста, в котором доцент политологии и международных отношений Мария Рост Рабли рассказала, почему ядерное оружие не укрепило бы безопасность Украины, даже если бы страна им обладала. Кроме того, считает эксперт, при всем желании, расходы на такое оружие были бы для Киева умопомрачительными.

Оставшись ядерным государством, Украина не укрепила бы свою безопасность.

Когда Россия в 2014 году напала на Украину, появились доводы о том, что, если бы у этой страны было ядерное оружие, оно бы обеспечило ей безопасность. Сегодня этот вопрос снова обсуждается в новостях. Недавно Мария Рост Рабли (Maria Rost Rublee) рассказала в подкасте фонда Ploughshares (фонд, посвященный нераспространению ЯО — прим. ИноСМИ) его директору Эмме Белчер (Emma Belcher), какие убеждения лежат в основе данных доводов, а потом объяснила, почему это заблуждение.

Рабли — доцент политологии и международных отношений в Университете Монаша в Австралии, и она первой изучала этот вопрос в 2015 году. В беседе с Белчер она изложила технические, политические и стратегические причины, по которым ядерное оружие не обеспечило бы Украине безопасность от российского вмешательства ни тогда, ни сейчас.

В конце холодной войны Украина унаследовала третий в мире ядерный арсенал. Но оставшееся на ее территории оружие было советским, и управляла им Москва. Рабли объясняет: "Все обслуживание и ремонт проводили советские ученые. Украина просто размещала у себя это оружие, но не имела почти никакой возможности содержать его, обслуживать и модернизировать. И уж тем более у нее не было кодов для его применения". Следовательно, те, кто утверждает, что, сохранив ядерное оружие, Украина бы себя обезопасила, игнорируют реальность. А реальность заключается в том, что Украина не обладала техническими возможностями для хранения и применения такого оружия".

По этой причине Рабли подчеркивает, что, во-первых, неверно считать, будто ядерное оружие остановило бы Россию, не дав ей начать спецоперацию, а во-вторых, неверна сама постановка вопроса. По ее словам, не следует задавать вопрос: "Начала бы Россия спецоперацию, будь у Киева ядерное оружие?" Вопрос надо ставить иначе: "Что бы произошло с Украиной, если бы она настояла на сохранении у нее советского ядерного оружия?"

И здесь сразу надо вести речь о политических и стратегических препятствиях, мешающих владению ядерным оружием. Рабли подчеркивает, что Россия активно пыталась воспрепятствовать сохранению такого арсенала на Украине, в частности, потому что у нее были обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но в большей степени из-за связи России с Крымом. По словам Рабли, сама мысль о том, что Крым, "этот священный город русского христианства, мог получить ядерное оружие, а затем применить его против России, была просто невероятна".

Кроме того, превращение Украины в ядерную державу противоречило интересам США. В конце холодной войны США стремились к заключению с Россией договоров о контроле вооружений, среди которых был СНВ-1. Рабли отмечает: "Одно из российских условий при подписании нового соглашения о контроле вооружений, состояло в том, что Украина должна отказаться от советского оружия". На самом деле, в рамках договоренности по СНВ-1, Украина тоже подписала ДНЯО, подтверждая свой неядерный статус.

В таких обстоятельствах Украина выигрывала от европейских и американских инвестиций. Однако, отмечает Рабли, "если бы Украина выступила против США и Европы", она не получила бы 30 миллиардов долларов помощи, распределенной на несколько лет. Страна отчаянно нуждалась в этих деньгах, чтобы совершенствовать здравоохранение, образование и бороться с бедностью.

Она подчеркивает, что расходы на создание собственного ядерного оружия вместо передачи имеющегося оружия России, были бы умопомрачительными. За 10 лет ей потребовалось бы примерно 60 миллиардов долларов "на все объекты … на всю необходимую подготовку, чтобы содержать, обслуживать и модернизировать ядерное оружие и средства доставки".

Рабли предлагает вообразить Украину без иностранной помощи, изолированную от Запада и сталкивающуюся с угрозами со стороны России, которая требует, чтобы она отказалась от ядерного оружия. "Как бы это все сработало? Да никак".

В чем причина такого огромного объема дезинформации на эту тему? Рабли объясняет это следующим образом. Миф о том, что ядерное оружие помогло бы обезопасить Украину, является "симптомом более масштабной проблемы в дискуссии на эту тему". Самая большая проблема в том, что "люди купились на эту наивную идею, будто ядерное оружие обеспечивает безопасность".

Люди полагают, что эта концепция взаимного гарантированного уничтожения работает. В ее основе лежит следующая теория: если одна ядерная держава применит ядерное оружие, другая может применить его в ответ, и результатом станет взаимное гарантированное уничтожение. Согласно этой теории, ни одно ядерное государство не станет применять ядерное оружие первым. Однако, заявляет Рабли, "факт остается фактом: нам известно, что взаимное гарантированное уничтожение не работает".

Вместо этого российско-украинский конфликт показал, что руководитель ядерной державы готов грозить применением такого оружия. Рабли заявляет: "Теоретики в этой области говорят, что так не должно быть … это реальный мир. Мы вышли из мира теорий, и в нем ядерное оружие лишь ослабляет безопасность".

Рабли делает следующий вывод: "Такая реакция со стороны России говорит о том, что применение ядерного оружия намного вероятнее, чем мы предполагали".

Александра Холл (Alexandra B. Hall)