Космонавт описал отношения экипажа на МКС в нынешней политической обстановке

Российский космонавт Олег Артемьев в эфире радио Sputnik описал отношения между членами экипажа Международной космической станции (МКС) в нынешней политической обстановке в мире. По его словам, все стараются относиться друг к другу по-семейному.

«Общение в штатном режиме, никаких неприятных моментов абсолютно нет. Конечно, среди тех сообщений, которые приходят с Земли, есть и такие новости, которые, наверное, не хотелось бы получать. Но на станции это никак не ощущается. Доброжелательные отношения, мы же знаем много лет тех, с кем мы летаем, у нас самое главное, на первом месте — семейные ценности, мир в доме. Политические моменты никак не присутствуют», — заявил Артемьев.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал способ получить деньги от западных стран за продолжение работы Международной космической станции после возможного ухода российской стороны из соответствующей программы. По его словам, официально Россия подтвердила участие в проекте МКС до 2024-го, тогда как затопление станции требует три года. Ожидается, что западные страны в случае ухода России из программы вряд ли смогут найти полноценную замену «Роскосмосу».