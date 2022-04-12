«Ослабить влияние России»: как Британия готовила Украину к информационной войне

В интернете обнаружен крупный архив документов с описанием программы усиления информационного влияния Лондона в странах бывшего Советского Союза. Выложенные в сеть, предположительно, хакерами группы Anonymous документы представляют собой набор инструкций по борьбе с «российской дезинформацией» и пророссийскими СМИ в СНГ. В частности, отмечается, что Соединённое Королевство уже несколько лет тратит миллионы фунтов на информационную дискредитацию России — прежде всего на Украине. На запрос в британский МИД с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность архива RT ответа не получил.

В открытый доступ попали десятки документов, касающихся информационной работы Лондона на территории бывшего СССР. Архив, предположительно, взломанный хакерской группировкой Anonymous, содержит бумаги с отсылками на внутренние документы МИД Великобритании.

Десятки инструкций, смет, аналитических записок и отчётов проливают свет на деятельность внешнеполитического ведомства Британии в Европе и Азии. Часть из них имеет прямое отношение к Украине и России.

Так, в документах отмечается, что британский МИД выпустил секретный формуляр, в котором говорится о запуске программы по противодействию информационного влияния России в странах Балтии, Белоруссии, Украины, Грузии и других.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Источник: Gettyimages.ru © Peter Nicholls - Pool

Особые коммуникации

«Цель программы — ослабить влияние РФ на её ближайших соседей», — говорится в документе. Согласно плану, программа реализовывалась по нескольким основным направлениям.

Задачу взаимодействия, коммуникации между этническими русскими и местными сообществами, а также обучение, вовлечение в различные проекты новых участников взял на себя Британский совет — международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. В России эта организация закрылась в 2018 году на фоне нового обострения отношений между Москвой и Лондоном, её функции частично взяло на себя британское посольство.

МИД Британии также сосредоточился на таких задачах, как поддержка независимых СМИ на постсоветском пространстве, особенно русскоязычных изданий. Как показывают документы, с 2018 года в Лондоне были готовы дискредитировать любую информацию, распространяемую российскими государственными СМИ, если она не соответствует британским интересам.

Существовала и макроцель — снижение уровня доверия населения к правительству России. Программа подразумевала привлечение к сотрудничеству в самой Великобритании ведущего национального телерадиовещателя BBC, компаний Thomson Reuters Foundation и Aktis Strategy, а за её пределами, помимо Британского Совета, — местных НКО.

RT направил запросы в МИД Великобритании в России, а также в головной офис BBC с просьбой прокомментировать содержание архива. На момент публикации статьи ни от одной из организаций ответ не поступил.

«Нетривиальная задача»

Антироссийские публикации в СМИ, которые мы видим сегодня, — лишь часть той масштабной информационной операции, которую Лондон реализует на всём постсоветском пространстве, считает политолог Сергей Карнаухов. Утечка из британского министерства, если это не фейк, свидетельствует о том, что за эту работу в Форин Офис взялись задолго до ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля. Подобные проекты запустили и в ряде других стран, уточняют эксперты.

«За информационной войной стоит часть оборонных ведомств Великобритании, США, стран Прибалтики, Германии и самой Украины, которые выполняли нетривиальную задачу: они превращали украинцев в информационных бойцов, — отметил Карнаухов. — Раньше мы недооценивали всю серьёзность этого, но теперь увидели, что информационная война может решать главную тактическую задачу — наносить ущерб стране противника без выстрелов и военных действий».

Фунт лиха

На реализацию плана информационной экспансии Великобритания выделила крупную сумму. Согласно плановой ведомости, за три года, с марта 2019-го по март 2021-го, на проект и связанные с ним гранты рассчитывали потратить почти £9 млн (около $12 млн).

Ещё один документ, опубликованный, предположительно, группой Anonymous, содержит FAQ для низших исполнителей проекта, то есть украинских журналистов. В нём, в частности, утверждается, что большая часть бюджета, выделенного Лондоном, предназначается для финансирования государственного телевещания Украины.

«Основное внимание уделяем государственному вещанию. В этом финансовом году у нас сжатые сроки», — говорится в документе за 2018 год.

При этом кураторов проекта особенно беспокоили вопросы конфиденциальности — безопасности и секретности посвящён один из документов утечки.

«Не следует допускать несанкционированного раскрытия информации о своей деятельности… Необходимо отметить, что из соображений безопасности некоторые получатели грантов будут стремиться избегать прямой связи с МИД Великобритании. Программная группа не хотела бы, чтобы программные документы оказались у российских СМИ. Мы осведомлены о том, что они за нами следят», — говорится в документе.

Без компромиссов

С начала военной операции России на Украине тема информационного противостояния Москве получила новое развитие. Освящение боевых действий и гуманитарной обстановки на Украине приобрело откровенно антироссийский характер.

Как во многих зарубежных СМИ, так и в соцсетях Россия представляется как бескомпромиссный агрессор. В то же время Киев предстаёт в медиапространстве жертвой вероломной политики Кремля.

При этом проблема Донбасса многими прозападными медиа отводится на второй план либо вообще не упоминается. Гуманитарная ситуация в этом регионе выносится за скобки, в то время как ситуация в Киевской области — например, трагедия в Буче — подаётся как безальтернативная новостная повестка, однозначно антироссийская.

При этом ключевым элементом информации становится именно её «антироссийскость», вопрос подлинности или ложности оказывается вторичным, подчёркивают эксперты.

Невозможно установить, какой вклад в формирование такой системы управления информационными потоками вносят программы, подобные секретному плану Форин Офис, но результат налицо, считает политолог Алексей Мухин.

По его словам, «массив» зарубежных новостей о военной спецоперации можно назвать «ковровыми информационными бомбардировками». При этом медиапространство как никогда переполнено недостоверными сообщениями, подчёркивает политолог.

«Объём фейков увеличился кратно, и совершенно очевидно, что тактика строится на забивании информационного пространства фейками, которые частично опровергаются, но всё равно оказывают сильное психологическое влияние даже на профессионалов», — заключил Мухин.

Политологи отмечают, что даже самые качественные фейки можно разоблачить, но для этого нужна профессиональная экспертиза, организовать и провести которую не всегда просто, тем более в ситуации активных боевых действий или перемещения войск, которые наблюдались в ходе спецоперации в Мариуполе или Буче.