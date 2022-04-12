Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»

В России под маркой Depo появился стоечный сервер Storm 3450E3R. Это максимально локализованный сервер, поскольку он собирается в России и базируется на плате разработки Depo, на которой размещен CPU «Эльбрус-8СВ» отечественной МЦСТ. Все «железо» контролируется российской ОС «Альт Сервер» 10 компании «Базальт СПО».

Российская компания Depo Computers сообщила о разработке полностью отечественного программно-аппаратного комплекса Depo Storm 3450E3RU. Это полноразмерный сервер, полностью совместимый с российской операционной системой «Альт Сервер» версии 10. Сам он базируется на отечественных процессорах семейства «Эльбрус», а его производство, как сообщили в Depo Computers, налажено в подмосковном Красногорске.

По заверениям разработчиков, Depo Storm 3450E3RU прошел все этапы проверки совместимости с системой «Альт Сервер» 10. Под ее управлением он может использоваться как сервер приложений или система хранения данных, а также может применяться для решения других корпоративных задач.

До установки «Альт Сервер» данный сервер Depo Computers работал на базе ОС «Эльбрус», сообщили CNews представители компании. На запрос о возможности самостоятельной установки другой ОС они ответили: «На данный момент такой возможности нет. Гарантии и техподдержки не будет». Они добавили также, что в будущем планируется проведение сертификации с российской ОС Astra Linux.

Depo Storm 3450E3RU выполнен в корпусе 2U для монтажа в стойке. Все основное «железо» в нем отечественное: материнскую плату разрабатывали специалисты Depo, а процессор «Эльбрус», в данном случае модель «8СВ» – это детище российской компании МЦСТ. ОС «Альт Сервер» тоже разработана в России и базируется на ядре Linux. В совокупности все эти факторы позволяют использовать данный сервер в стратегии импортозамещения, в том числе и в качестве замены аналогов на серверных чипах американских AMD и Intel, весной 2022 г. устроивших бойкот российскому рынку.

В составе сервера Depo Storm 3450E3RU используются два процессора «Эльбрус-8СВ». Это 28-нанометровые CPU с восемью ядрами, работающие на частоте до 1,5 ГГц и рассчитанные на применение как раз в многопроцессорных серверах и рабочих станциях. Также они могут использоваться в бортовых вычислителях, требовательных к скорости обработки и передачи информации.

Чип располагает 16 МБ кэша третьего уровня и поддержкой памяти DDR4-2400 (четыре контроллера). Дебют CPU состоялся в начале 2019 г., серийное производство началось в 2020 г. Процессор выполнен в корпусе FCBGA размерами 59,5х43х4,6 мм.

Следует отметить, что этот «Эльбрус» и другие представители линейки выпускались в Тайване на фабрике TSMC. С конца февраля 2022 г. их производство приостановлено по требованию американских властей.

CPU потребляют вплоть до 110 Вт каждый, поэтому сервер Depo Storm 3450E3RU укомплектован двумя блоками питания по 800 Вт каждый. Такой запас мощности сделан, чтобы питания хватило всей дисковой подсистеме. В сервер можно установить 12 дисков NL-SAS/SAS в форм-факторе 3,5 или 2,5 дюйма. Дополнительно в задней части предусмотрена отдельная корзина под пару 2,5-дюймовых накопителя (HDD или SSD) с интерфейсом SATA и возможностью горячей замены.

Системная плата имеет восемь разъемов под оперативную память DDR4 ECC. Обработкой графики занимается интегрированный в чип модуль Aspeed AST2500.

При использовании сервера в качестве офисной системы хранения данных накопители в его составе можно объединять в массивы RAID: 0/1/5/6/7.3/10/50/60/70. Из аппаратных интерфейсов имеются четыре гигабитных Ethernet-порта на задней панели, рядом с которым есть один порт USB 2.0 и по одному PCI-E х16 2.0, х4 2.0 и х8 2.0 с внешним доступом под низкопрофильные платы расширения. Дополнительно сервер оснащен портами VGA, COM и выделенным портом управления IPMI 2.0 (ASPEED AST2500). Все они находятся на тыльной панели, а на лицевую выведены два USB 3.0 и один VGA.

Система «Альт Сервер» – это часть семейства отечественных ОС «Альт», за которой стоит компания «Базальт СПО». В прошлом это ALT Linux. «Альт Сервер» в версии 10 поставляется с комплектом прикладных программ для серверов различного назначения. Эта система может устанавливаться, в том числе, на веб-серверы, серверы СУБД, системы хранения данных, а также на универсальный сервер в сетях небольших компаний. ОС «Альт Сервер» включена в Единый реестр российских программ по решению Минцифры. Запись в реестр под номером 1541 внесена 5 сентября 2016 г.