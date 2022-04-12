Новосибирские ученые приблизили создание отечественного квантового компьютера.

Минобрнауки России сообщило о создании инженерами лаборатории квантовой криогенной электроники Новосибирского политеха (НГТУ НЭТИ) опытной партии первых отечественных криогенных СВЧ-усилителей. Разработка позволит проводить исследования, связанные с созданием квантовых систем обработки данных на сверхпроводящих кубитах.

Такие системы могут за минуты выполнить объем вычислений, для которого современным компьютерам потребуются годы, — пояснили вклад сибирских ученых в Минобрнауки.

На сегодня выпуском криогенных СВЧ-усилителей может похвастаться лишь шведская компания Low Noise Factory, наложившая еще в начале 2021-го эмбарго на ввоз своей продукции в Россию и Китай. Отсюда разработка новосибирских ученых приобретает еще большее значение для российской IT-отрасли.

Ранее iot.ru рассказывал о вкладе петербургских ученых в создание квантового компьютера. В Северной столице спроектировали компактную и энергоэффективную ячейку памяти, оперирующую не битами, а кубитами, т. е. и 0, и 1.

Татьяна Даченкова