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Российские системы математического моделирования для решения задач промышленных предприятий

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Промышленность
Промышленность.
Источник изображения: www.ixbt.com

Консорциум российских разработчиков программ математического моделирования, используемых для решения задач промышленных предприятий (Computer-Aided Design или CAD и Computer-Aided Engineering или САЕ), к 2027 году рассчитывает заместить 90% используемых в настоящее время зарубежных систем этой категории отечественными продуктами. К 2030 году участники консорциума, созданного по инициативе госкорпорации «Росатом», планируют обеспечить полную независимость отечественных производителей от зарубежных поставщиков в этом сегменте ПО.

Российский рынок разработок в области математического моделирования пока не очень большой, но этот класс ПО лежит в основе любого производства. Вместе с партнёрами по CAD/САЕ-консорциуму мы собираем стек продуктов, который на 90% покроет потребности российской промышленности в ПО данного класса. Рассчитываем, что это произойдет до 2027 года, — приводит источник слова Марины Авиловой, заместителя директора по цифровизации, директора департамента цифровой трансформации госкорпорации «Росатом», сказанные в ходе конференции ТАСС «Путь к ИТ-независимости: как сочетать импортное и российское».

По словам Марины Авиловой, подобные цели предстоит сформулировать применительно к каждому стеку промышленного ПО, включенному в план развития высокотехнологичной отрасли «Новые производственные технологии» (ДК НПТ). Всего в плане насчитывается 21 стек промышленного ПО, каждый их которых обозначает определенное направление деятельности для разработчиков и других заинтересованных сторон.

Для реализации планов необходима кооперация российских IT-компаний, которая позволит агрегировать ресурсы и выигрывать от синергии квалификации и опыта команд разработчиков. Решать эту задачу взялись госкорпорации и участники консорциума, начав с формирования экосистем для разработки различных классов промышленного ПО.

Консорциум российских разработчиков систем CAD/CAЕ был создан в июле 2021 года с целью обеспечения технологической независимости промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций Российской Федерации в области систем суперкомпьютерного (математического) моделирования и инженерного анализа. Его основателями стали организации Росатома – ООО «Русатом – Цифровые решения», ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», АО «Инженерно-технический центр «ДЖЭТ», а также коммерческие компании, включая ЗАО «Топ системы», ООО «3В Сервис» и ООО «Фидесис». Ожидается, что в этом году в консорциум войдут еще 20 российских компаний.


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Россия
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Росатом
РФЯЦ-ВНИИЭФ
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