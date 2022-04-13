Ракеты "Калибр" стали самыми результативными при проведении военной спецоперации

Самыми результативными при проведении военной спецоперации на Украине объективно стали высокоточные ракеты "Калибр".

Минобороны опубликовало видеосъемку залпового пуска "Калибров" по объектам вооруженных сил Украины с одного из фрегатов Черноморского флота. Пуск был произведен четырьмя ракетами. Подобные залпы происходят регулярно, нанося противнику существенный урон. К примеру, на брифинге в понедельник было официально заявлено: "В воскресенье 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленная киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил".

Вспомним, как создавался "Калибр" и на что он способен.

Работы над своими крылатыми ракетами начались в СССР в конце 1970-х, параллельно с разработкой в США крылатых "Томагавков". В этом направлении работало несколько оборонных КБ.

"Калибр" проектировали в Свердловске, в ОКБ "Новатор". К началу 1990-х крылатая ракета была готова к производству. Но распался Союз и фактически прекратилось финансирование оборонных отраслей промышленности. На Западе, наверное, довольно потерли руки, посчитав, что аналога "Томагавку" русские сделать уже не смогут.

Но работы над "Калибрами" не прекратились. Используя новые технологии и новые материалы, конструкторы уже екатеринбургского "Новатора" создали ракеты, которые превзошли "Томагавки" даже последних модификаций.

17 сентября 2012 года были произведены успешные испытательные пуски ракет КРБД 3М14 комплекса "Калибр-НК" с корабля "Дагестан" из акватории Каспийского моря. Аббревиатура КРБД означает - корабельная ракета большой дальности.

В отличие от дозвукового "Томагавка" наши "Калибры" могут летать в широком диапазоне скоростей от дозвуковых до превышающих скорость звука в три раза. При этом точность попадания, что на дистанции 300 км, что - на 2500 км одинаковая. Как говорят разработчики: в колышек. Эксперты считают, что по своей эффективности "Калибр" превосходит "Томагавк" в несколько раз. О его могуществе говорит такая обнародованная характеристика: для уничтожения авианосца класса "Нимиц" достаточно трех попаданий ракет "Калибр", снаряженных обычной фугасной боевой частью.

Бортовой комплекс управления всех ракет построен на базе автономной инерциальной навигационной системы. Наведение на конечном участке траектории осуществляется при помощи помехозащищенных активных радиолокационных головок самонаведения.

Ракеты способны преодолевать любую противовоздушную и противоракетную оборону. Полет происходит на высоте от 50 до 150 метров, при подходе к цели ракета снижается до двадцати метров и наносит удар, который невозможно предотвратить. Предусмотрено и выполнение так называемой горки. Перед целью, обычно наземной, ракета взмывает вверх и пикирует на объект вертикально, достигая при ударе гиперзвуковой скорости. Полет ракет производится по сложной траектории с изменением высоты и направления движения. Это дает "Калибру" возможность подходить к цели с любого неожиданного для противника направления.

Ракеты "Калибр" могут летать в широком диапазоне скоростей от дозвуковых до превышающих скорость звука в три раза

Премьерный бенефис этих ракет состоялся 7 октября 2015 года, что стало шоком для Запада, прежде всего для США - ведь только они могли позволить себе обстреливать "Томагавками" своих мнимых врагов с безопасного расстояния в тысячи километров.

В тот день четыре корабля Каспийской флотилии произвели залп крылатыми ракетами большой дальности 3М14 комплекса "Калибр-НК". Стрельбы проводились из юго-западной части Каспийского моря. В сторону Сирии было проведено 26 пусков. Все ракеты попали в обозначенные им цели - различные базы и укрепленные районы исламских террористов, уничтожив их полностью.

Сейчас "Калибры" без промаха поражают точечные, хорошо укрепленные и замаскированные объекты вооруженных сил Украины.

Мнение эксперта

ВСУ перешли к тактике террористов

Алексей Леонков, военный эксперт:

Украинская армия в ходе боевых действий с Вооруженными силами РФ активно применяет тактику НАТО. Это объясняется просто. Все стратегическое руководство ВСУ планируется и осуществляется в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Офицеры ВСУ являются только исполнителями той стратегии, которую для них разрабатывает Североатлантический блок. Стратегический замысел, который закладывался для ВСУ перед операцией на Донбассе, заключался в изматывании российских войск в наступательных действиях. С точки зрения натовских стратегов, наша армия должна была надолго завязнуть в изматывающих боях в ходе взламывания укрепленных оборонительных позиций ВСУ на Донбассе. За основу этой тактики была взята концепция сетецентрических войн. Они предполагали, что наши войска будут наступать только со стороны Донбасса. На всей территории, по которой должно было проходить предполагаемое российское наступление, было создано огромное количество складов вооружений, военной техники и горючего. Украинская армия отступала бы на подготовленные позиции и тут же пополняла бы свой комплект. Российские войска, в свою очередь, столкнулись бы со сложной логистикой транспортных перевозок боеприпасов, военной техники и ГСМ. Это при норме расходов снарядов за один день делало бы эту задачу достаточно затратной.

Второй тактический прием - создание по ходу движения нашей армии городов-крепостей, где мирные жители являлись бы "живым щитом". Этой тактикой они будут пользоваться и впредь, зная основной посыл Минобороны России о том, что Российская армия не воюет с простым населением Украины.

В свою очередь российская тактика предполагает несколько фаз. Первая - создание сухопутного коридора от Донбасса до Крыма. Это должно было в первую очередь обеспечить оперативную переброску войск с полуострова в ЛНР и ДНР, а также обеспечить доставку грузов как гуманитарного, так и военного характера. Кроме того, в задачи первой фазы входило разблокирование Северо-Крымского канала, а также взятие под контроль Херсонской области, чтобы избежать ударов по Крыму. Также в задачи первой фазы входила стратегия ввода российских войск на максимально широком фронте - от Одессы до Чернигова. Это нужно было, чтобы сковать резервы украинской армии и не допустить оперативной переброски подразделений ВСУ в ДНР и ЛНР. С одной стороны, эта тактика спутала планы натовского и украинского руководства, которые ожидали удара только с одного направления. Благодаря этой тактике была вскрыта вся система складов вооружений и ГСМ на Донбассе. ВСУ, не имея возможности подвозить оружие, технику в зону боевых действий из других регионов, вынуждены пользоваться тем, что находится под рукой. Наша разведка это отслеживает, затем наносит удары высокоточным оружием, тем самым обескровливая врага. Столкнувшись с массированными ударами российского высокоточного оружия и авиации, ВСУ перешли на тактику рассредоточения войск. То есть войска не концентрируются в одном месте, а создаются батальонные тактические группы, в состав которых приданы все виды вооружений. Такие группы более подвижны, могут оперативно перемещаться в заданные районы, а также быстро рассредотачиваться в случае предполагаемого удара. Много тактических элементов перешло на Украину из опыта военных действий в Сирии. Там, как известно, также командовали американские инструкторы, так что удивляться не стоит. В частности, сейчас ВСУ также переходят на тактику действий разведывательно-диверсионных групп, которые передвигаются на внедорожниках с установленными на них минометами или крупнокалиберными пулеметами. Эта тактика в первую очередь основана на применении разведданных. НАТО обеспечивает такие группы данными космической разведки. Группа выходит в определенную точку, где, по данным разведки, идет наименьшая активность, наносит удар. Затем моментально уходит в безопасное место. Эта тактика носит название "тысячи уколов". Понятно, что для серьезной войсковой группировки кочующие минометы не представляют серьезной опасности. Однако такой тревожащий огонь держит войска в постоянном напряжении. Наша армия научилась противодействовать этой тактике еще в Сирии. Здесь на первое место выходят действия наших разведподразделений. Они должны выявлять места, в которые такие группы уходят для пополнения припасов и горючего, и затем корректировать по ним огонь.

Подготовил Александр Степанов

Сергей Птичкин