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Военное обозрение

«Шмели прилетели»: на «Азовсталь» отправляются штурмовые отряды с реактивными пехотными огнемётами

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Источник изображения: topwar.ru

Управление Народной милиции ДНР сообщает о том, что сформированы особые штурмовые группы для ликвидации очагов сопротивления на территории мариупольского комбината «Азовсталь». В сообщении говорится о том, что штурмовые группы получают особое вооружение для нейтрализации засевших на обширной заводской территории боевиков нацформирований Украины.

Сводка, опубликованная некоторое время назад, содержит данные, в которых говорится о получении бойцами специальных штурмовых отрядов реактивных пехотных огнемётов (РПО).

Речь, судя по всему, идёт о модификациях РПО-А «Шмель», включая пехотные огнемёты с более современными реактивными термобарическими боеприпасами (РПО ПДМ А «Шмель-М»).

Управление НМ ДНР сообщает, что ранее РПО были успешно применены при штурме завода имени Ильича в Мариуполе. Отмечается, что с их помощью ликвидировались формирования противника в том числе в подземных коммуникациях.

Реактивные пехотные огнемёты «Шмель» советской разработки способны уничтожать живую силу противника (в том числе укрывающуюся в ДОТах, бронетехнике) на площадях 50-60 кв.м. В закрытых помещениях – объём поражения – 80-100 кубических метров.

РПО «Шмель-М» позволяет вести прицельный огонь специальными боеприпасами (капсулами) с расстояния до 800 м. Масса огнесмеси в боеприпасе «Шмеля-М» составляет около 3,2 кг, и взрыв соответствует примерно 9 кг в тротиловом эквиваленте, что в разы превосходит тротиловый эквивалент «обычного» (немодернизированного) «Шмеля».

Отправляющиеся на территорию «Азовстали» штурмовые отряды с РПО «Шмель-М» могут существенно повысить эффективность ликвидации очагов активности противника.

Теперь для боевиков ожидается импровизация на тему «Шмели прилетели».

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Шмель РПО
Шмель-М
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