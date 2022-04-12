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Российская газета

Украина может получить до 50 немецких танков Leopard 1

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Источник изображения: Rainer Lippert / wikimedia.org

Вооруженные формирования Украины могут получить пятьдесят германских основных боевых танков Leopard 1. Об этом сообщает издание Handelsblatt. Необходимо, чтобы данные поставки были одобрены правительством страны.

После этого понадобится шесть недель, чтобы первая боевая машина появилась в распоряжении ВСУ, которые каждый день теряют десятки единиц тяжелой боевой техники.

По мнению военных экспертов, танки считаются устаревшими, например, в бундесвере их сняли с вооружения еще 12 лет назад. До этого они 45 лет находились в строю. Кроме ФРГ их эксплуатировали еще в армиях почти полутора десятков государств.

Leopard 1 всегда ругали за сравнительно слабую защищенность. Первоначально максимальная толщина брони в лобовой проекции корпуса не превышала 70 мм, башни - 60 мм, бортов - 35 мм, кормы - 10 мм.

Впоследствии бронезащита усиливалась, но ее так и не удалось довести до необходимого уровня. Поэтому сейчас эти танки легко поразить даже не самыми современными противотанковыми управляемыми ракетами, не говоря уже о таких ПТУР как "Корнет". То же касается бронебойных снарядов танковых орудий.

Последние версии получили достаточно современные системы управления огнем, но 105-мм пушки имеют ограниченные возможности по борьбе с современными танками.

Мощность двигателя - 830 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 64 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Экипаж - 4 человека.

Германские бронированные "кошки" практически не принимали участие в боевых действиях, их лишь эпизодически задействовали на территории бывшей Югославии, где они несли потери от подрывов на минах, и в Афганистане, куда доставляли канадскую модификацию с усиленными модулями защиты корпуса и башни.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Украина
Югославия
Продукция
Leopard-1
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