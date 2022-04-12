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В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk

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Источник изображения: warspot.ru

США могут поставить на Украину ракеты Tomahawk, а также реактивные системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) или оперативно-тактические ракетные комплексы Army TACtical Missile System (ATACMS), допустил в беседе с News.ru редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Если поставят, то этим оружием еще надо уметь управлять. Это не просто нажал на кнопочку — и оружие за тебя сделало. К тому же, как показывает опыт проведения спецоперации, все вооружение, которое пересекает границу Украины, уничтожается. Так что если в США хотят, чтобы их оружие было уничтожено, то это их право», — сказал российский эксперт.

По его мнению, в случае подобных поставок под угрозой окажутся аэродромы в Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областях. Тем не менее сообщения прессы о перспективах поставок Украине американского оружия, позволяющего бить по российским аэродромам, эксперт оценил как «новость из области шапкозакидательства».

«Я думаю, это новость из области шапкозакидательства. Так же, как они про самолеты и танки Abrams говорили. Пока поставили 100 танков T-72 из Польши и Чехии, но они по пути своего следования будут уничтожены, если уже не уничтожены», — резюмировал Леонков.

В марте президент США Джон Байден заявил, что российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно перехватить.

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Чехия
Продукция
BGM-109 Tomahawk
HIMARS
M1 Abrams
Кинжал БР
Т-72
Проекты
ГЗЛА
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