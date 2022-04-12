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Военное обозрение

Лавров назвал главную цель российской спецоперации на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров назвал главную цель российской военной спецоперации на Украине. По его словам, она должна положить конец доминированию в мире Соединенных Штатов и находящихся у них в подчинении западных союзников.

Об этом министр говорил журналистам телеканала «Россия 24».

Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США

- заявил глава МИД России.

Лавров отметил, что Соединенные Штаты пытаются управлять миром бессистемно, не руководствуясь никакими нормами международного права, которые регулярно нарушаются Западом. Вашингтон пользуется вовсе не правовыми нормами, а некими правилами, которые каждый раз «изобретаются» заново, в зависимости от ситуации.

По мнению российского министра иностранных дел, после начала спецоперации на Украине отношение западных стран к РФ стало другим, более озлобленным. Это объясняется тем, что планы Вашингтона по созданию на украинской территории плацдарма для окончательного подавления и подчинения России оказались разрушенными. Лавров считает, что эти замыслы с самого начала были обречены на неудачу.

Россия – это одна из тех стран, которая никогда не будет занимать подчиненное положение

- считает министр.

В ходе интервью Лавров также предположил, что украинские вооруженные формирования продолжат устраивать провокации, пытаясь переложить на армию РФ вину за свои военные преступления . В этом их будут поддерживать западные страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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