Лавров назвал главную цель российской спецоперации на Украине

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Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров назвал главную цель российской военной спецоперации на Украине. По его словам, она должна положить конец доминированию в мире Соединенных Штатов и находящихся у них в подчинении западных союзников.
Об этом министр говорил журналистам телеканала «Россия 24».
- заявил глава МИД России.
Лавров отметил, что Соединенные Штаты пытаются управлять миром бессистемно, не руководствуясь никакими нормами международного права, которые регулярно нарушаются Западом. Вашингтон пользуется вовсе не правовыми нормами, а некими правилами, которые каждый раз «изобретаются» заново, в зависимости от ситуации.
По мнению российского министра иностранных дел, после начала спецоперации на Украине отношение западных стран к РФ стало другим, более озлобленным. Это объясняется тем, что планы Вашингтона по созданию на украинской территории плацдарма для окончательного подавления и подчинения России оказались разрушенными. Лавров считает, что эти замыслы с самого начала были обречены на неудачу.
- считает министр.
В ходе интервью Лавров также предположил, что украинские вооруженные формирования продолжат устраивать провокации, пытаясь переложить на армию РФ вину за свои военные преступления . В этом их будут поддерживать западные страны.