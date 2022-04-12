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Военное обозрение

Прибалтика намерена добиться расширения батальонных групп НАТО до уровня бригад

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Источник изображения: topwar.ru

Прибалтику не устраивает количество размещенных на ее территории войск НАТО, в Латвии, Литве и Эстонии намерены добиваться значительного расширения военного присутствия альянса.

В Вильнюсе сегодня заявили о планах усиления военного присутствия НАТО на территории не только Литвы, но и Латвии и Эстонии. Согласно публикации пресс-службы литовского Минобороны, Прибалтика будет добиваться расширенного присутствия войск НАТО, что означает развертывание вместо батальонных групп бригад. Т.е. вместо нескольких сотен иностранных военных прибалты требуют размещения нескольких тысяч.

Сегодня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился со статс-секретарем Германии Томасом Хичлером для обсуждения реализации концепции передовой обороны НАТО. Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад

- говорится в сообщении Минобороны Литвы.

Все это подается под соусом "российской угрозы" странам "восточного фланга" НАТО. При этом сами прибалты ничего не теряют, поскольку не содержат размещенные на их территории войска, а наоборот, получают средства за сданные в аренду площади, строения и полигоны. НАТО сама содержит военнослужащих альянса, в то же время осуществляя "защиту" Прибалтики.

В принципе, требования Прибалтики не новые, они постоянно чем-то недовольны, и требуют то усиления ПВО, то морской составляющей, то еще чего-то. Сейчас на территории каждой из стран Балтии размещены боевые группы батальонов передового базирования, задача которых защищать эти страны в случае нападения.

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Страны
Германия
Латвия
Литва
Эстония
Проекты
NATO
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