Прибалтика намерена добиться расширения батальонных групп НАТО до уровня бригад

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Прибалтику не устраивает количество размещенных на ее территории войск НАТО, в Латвии, Литве и Эстонии намерены добиваться значительного расширения военного присутствия альянса.
В Вильнюсе сегодня заявили о планах усиления военного присутствия НАТО на территории не только Литвы, но и Латвии и Эстонии. Согласно публикации пресс-службы литовского Минобороны, Прибалтика будет добиваться расширенного присутствия войск НАТО, что означает развертывание вместо батальонных групп бригад. Т.е. вместо нескольких сотен иностранных военных прибалты требуют размещения нескольких тысяч.
- говорится в сообщении Минобороны Литвы.
Все это подается под соусом "российской угрозы" странам "восточного фланга" НАТО. При этом сами прибалты ничего не теряют, поскольку не содержат размещенные на их территории войска, а наоборот, получают средства за сданные в аренду площади, строения и полигоны. НАТО сама содержит военнослужащих альянса, в то же время осуществляя "защиту" Прибалтики.
В принципе, требования Прибалтики не новые, они постоянно чем-то недовольны, и требуют то усиления ПВО, то морской составляющей, то еще чего-то. Сейчас на территории каждой из стран Балтии размещены боевые группы батальонов передового базирования, задача которых защищать эти страны в случае нападения.