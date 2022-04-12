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ЦАМТО

Компания Pilatus передала Испании 18 УТС PC-21

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Учебно-тренировочный самолет PIlatus PC-21 ВВС Франции
Учебно-тренировочный самолет PIlatus PC-21 ВВС Франции.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 11 апреля. Компания Pilatus Aircraft Ltd передала Минобороны Испании 18 из 24 заказанных новых учебно-тренировочных самолетов PC-21 (национальное обозначение E.27).

Кроме того, как сообщает Infodefensa.com, на данный момент авиационная академия AGA (Academia General del Aire) на авиабазе Сан-Хавьер (Мурсия) получила два тренажера кабины экипажа и две системы планирования полета. Занятия на новом оборудовании начнутся в сентябре этого года. Оставшиеся 6 самолетов PC-21 планируется поставить в течение трех месяцев (партиями по 2 ед. ежемесячно).

Как ранее сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Министерство обороны Испании по итогам тендера выбрало самолет PC-21 в качестве замены 66 устаревших УТС C-101, которые эксплуатировались около 40 лет. Он будет использоваться в качестве УТС усовершенствованной подготовки летчиков ВВС Испании.

В рамках подписанного 30 января 2020 года со швейцарской компанией контракта стоимостью 204 млн. евро (247 млн. долл.) ВВС Испании получат 24 турбовинтовых УТС PC-21, а также запасные части, интегрированную систему обучения, включающую разработанные и производимые Pilatus тренажеры, и сопутствующие услуги.

Выплаты по контракту будут произведены в течение трех лет (71,5 млн. евро в 2020 году, 71 млн. евро в 2021 году и 62,5 млн. евро в 2022 году). Предполагалось, что первые 6 самолетов и один тренажер будут переданы заказчику в марте 2020 года, а полностью поставка завершится к концу 2022 года, но свои коррективы в график поставки первой партии самолетов, вероятно, внесла пандемия COVID-19. В итоге первые самолеты были получены ВВС Испании в сентябре 2021 года. Тем не менее, поставка всех машин будет выполнена в предусмотренный контрактом срок – к июню 2022 года.

Самолеты войдут в состав 792-й авиаэскадрильи, которая является основной школы подготовки летчиков в Академии ВВС Испании. Как и планировалось, первый курс обучения курсантов начнется в сентябре 2022 года.

Как заявляют представители ВВС Испании, поставка PC-21 повлечет радикальное изменение концепции обучения и обеспечит уровень подготовки летчиков ВВС, соответствующий современным требованиям.

По заявлению компании Pilatus, опыт работы с существующими заказчиками PC-21 указывает на то, что при использовании PC-21 бюджет обучения курсанта можно сократить более чем на 50%. Помимо самого самолета, в состав системы обучения входят современные тренажеры, компьютерное обучение и инструменты виртуальной реальности. ВВС Испании стали третьими в Европе, выбравшими систему подготовки на базе PC-21.

В феврале этого года испанское правительство дало разрешение на подписание рамочного соглашения на сумму 31,5 млн. евро, предусматривающего первоначальное техническое обслуживание всего парка из 24 самолетов PC-21 и связанных систем обучения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
PC-21
Компании
Pilatus Aircraft
Проекты
2020-й год
ИТ
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