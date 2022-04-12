Япония хотела настроить АСЕАН против России. Не тут-то было

Токио пока безуспешно пытается втянуть в антироссийскую коалицию страны АСЕАН

Токио принуждает страны ЮВА к осуждению спецоперации на Украине и введению антироссийских санкций, пишет Jiji. Но МИД Японии признает, что получается это плохо. Читатели выступают против и призывают не вмешиваться в дела других стран.

Япония, которая сотрудничает с Европой и США в проведении максимально жесткого санкционного курса против России, продолжающей военную спецоперацию на Украине, пытается призвать страны Юго-Восточной Азии к аналогичным антироссийским мерам. Цель состоит в том, чтобы закрыть для России "лазейку" в санкционном режиме и повысить его эффективность.

Однако многие страны в ЮВА традиционно имеют прочные связи с Россией, и такая политика Японии встречает здесь вялый прием. Поэтому для Токио совсем не просто выстроить в ЮВА "осадную цепь" против России.

9 марта в Токио правительства Японии и Филиппин провели первые министерские переговоры по формуле "2 + 2" (министры иностранных дел и обороны). Весьма примечательно, что хотя в совместном заявлении по итогам переговоров и отмечается, что ситуация на Украине является "серьезным нарушением международного права", но ни одним словом не упоминаются ни Россия, ни санкции против нее.

В Юго-Восточной Азии есть много стран, прочно связанных с ней. В Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, 10 стран) социалистические страны Вьетнам и Лаос известны своим тесным сотрудничеством с Россией. На экстренной специальной сессии Генассамблеи ООН, состоявшейся 7 марта, была принята резолюция о приостановлении членства России в Совете по правам человека, но весьма показательно, что против нее из стран АСЕАН выступили Вьетнам и Лаос.

Для АСЕАН в целом характерна весьма сдержанная позиция по отношению к ситуации на Украине. 3 марта министры иностранных дел АСЕАН в своем заявлении призвали к прекращению огня, но избежали прямого упоминания России. После этого только Сингапур принял экономические санкции против Москвы.

В совместном заявлении, опубликованном премьер-министром Фумио Кисидой после встречи с премьер-министром Хун Сеном в Камбодже в марте, также содержится призыв к "немедленной приостановке применения силы и выводу войск с территории Украины", но Россия не упоминается.

Представитель японского министерства иностранных дел пояснил: "Страны Юго-Восточной Азии не занимают твердые позиции по отношению к конфликту. Что же касается санкций против России, то пока не будет соответствующей резолюции ООН, страны региона вряд ли предпримут какие-либо односторонние действия в этом направлении. Существует сопротивление одностороннему введению санкций, пока резолюция Совета Безопасности ООН не принята". Член руководства МИДа Японии добавил: "У каждой из стран АСЕАН есть свои соображения, заставляющие их действовать с осторожностью. Это удобно для каждой страны. Вы не можете силой заставить их действовать".

Внутри Либерально-демократической партии раздаются голоса: "Мы должны "попотеть", чтобы Азия не стала лазейкой в ​​санкциях против России" (Масахиса Сато, председатель комитета ЛДП по иностранным делам). 1 марта премьер-министр Кисида заявил в парламент, что он "продолжит работать" со странами Азии, но с тех пор никакого серьезного движения вперед в этом вопросе замечено не было. Перед правительством стоит трудная задача, как ответить на требования правящей партии.

Комментарии японских читателей

hi1

Если Япония по наущению США займется привлечением стран АСЕАН к антироссийским санкциям, то не будет ли это выглядеть как вмешательство в их внутренние дела?

Может, ей лучше попытаться понять логику позиций и действий этих стран в отношении России, с которой у многих из них дружеские отношения?

sgr

У Японии геополитические условия совсем другие, чем у США и Британии.

Нам нужно думать, исходя из своих собственных интересов, а не бежать сломя голову вслед за Америкой и Лондоном.

sue

У каждой страны есть свои собственные соображения, условия и образ мышления.

Относительно России каждая страна решает самостоятельно – осуждать ее, поддерживать ее или занимать нейтральную позицию.

А убеждать независимые страны или тем более навязывать им свою линию нельзя.

kom

Почему Кисида не годится? Да потому, что сотрудничество внутри G7 он ставит на первое место, а национальные интересы — на последнее. Каждая страна имеет в первую очередь национальные интересы, а затем уже интересы международного сотрудничества. Если Япония подвергнется вторжению, до сих пор неизвестно, будут ли Соединенные Штаты гарантировать ей безопасность. И поэтому я должен сказать "нет" администрации Кисиды, которая не желает учитывать национальные интересы Японии.

nw6

Если санкции против России будут усилены, Японии это отольется большой кровью.

Грядет взрыв цен на электроэнергию и газ, рост цен на все продовольствие, прежде всего на морепродукты и пшеницу, а также увеличение убытков японских компаний – все это произойдет сразу.

СМИ не говорят об этой действительности и не оповещают правильно общественность.

Правительство должно твердо стоять на ногах в оценке реальности.

kem

Если страну напрямую не затрагивает ситуация на Украине, реакция стран Юго-Восточной Азии разумна.

Даже если вы возьмете на себя инициативу и введете санкции, мало того что для экономики и безопасности вашей страны ничего хорошего это не принесет. Это только создаст новые риски.

Нужно ясно понимать, что санкции против России ограничены сейчас странами ЕС/НАТО, а особую инициативу проявляет сейчас небольшая группа стран в составе Великобритании, Германии, Франции, Польши и США.

В этих условиях действия, которые сейчас предпринимает Япония, ненормальны.

В результате для нас создаются новые риски в области энергетики, продовольствия и безопасности.

tno

Вообще создается такое впечатление, что позиция Японии заключается в том, чтобы делать все, что говорят США, или что делает НАТО. Несмотря на отсутствие у нас достаточной военной мощи, мы лишь подстрекаем Россию.

Однако даже в Соединенных Штатах трудно получить согласие народа, когда власти просто говорят ему: "Он – плохой парень. Будьте грубыми с плохими парнями".

lxi

Для Японии Юго-Восточная Азия очень важна, поэтому нам нужно понять их нежелание вводить санкции в отношении России. Спецоперация на Украине произошла из-за проблем США, Британии и России, и Японии достаточно работать с санкциями в рамках G7, а не лезть с принуждениями к каким-то окружающим странам. Возьмите пример Индии, которая избегает критиковать Россию даже несмотря на то, что последняя укрепляет отношения с противником Индии – Китаем.

sug

В странах Юго-Восточной Азии есть свои политические обстоятельства, есть свои национальные приоритеты и есть различия в экономической мощи. Некоторые страны могут не хотеть критиковать Россию. Должна ли Япония играть какую-то роль в работе над такой страной? Вводить санкции или нет – каждая страна должна принимать решение с учетом ситуации у себя дома. Японская логика и западная логика не всегда справедливы. Было бы неправильно просить об этом и другие страны.

Иными словами, Япония должна принимать решения о санкциях, учитывая свое географическое положение и военное будущее, а не соображения "Большой семерки". Мне просто интересно, занимается ли наше правительство вообще прогнозированием ситуации, или все это только имитация?