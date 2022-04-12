Британские ВМС просят деньги на создание «максимально защищённых от средств РЭБ каналов» для новых грузовых дронов

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Королевский флот Британии завершил испытания двух тяжелых дронов, предназначенных для доставки грузов на корабли. Это были уже вторые по счету испытания квадрокоптера Malloy Aeronautics T-600 и беспилотного летательного аппарата Windracers Autonomous Systems Ultra. В результате испытаний были проверены возможности дронов по доставке грузов на военные корабли.

Испытания проводились в рамках проекта Heavy Lift Challenge, который направлен на адаптацию гражданских систем для нужд снабжения подразделений Королевского флота и Королевской морской пехоты. Теперь производители систем заключили контракты на 390 000 долларов на разработку своих дронов и их испытаний.

Ultra представляет собой грузовой дрон, изначально разработанный для доставки почтовых отправлений на дальние расстояния. Он разрабатывался для нужд почтовых маршрутов в отдаленных районах Британских островов. Ранее его тестировали на рейсах Королевской почты на Оркнейских островах и островах Силли, а во время пандемии дрон стали использовать для доставки медикаментов для лечения COVID-19 в отдаленные районы.

T-600 от Malloy представляет собой увеличенную версию дронов для доставки грузов, которые сегодня находятся на военной и коммерческой службе. Во время испытаний Ultra смог замедлиться при приближении и сбросить свой груз с «ювелирной точностью».

Как утверждают в штабе Королевского флота Британии, дроны продемонстрировали превосходные возможности. На данный момент результаты испытаний впечатляют, заявил главный технический директор флота бригадный генерал Дэн Чизман. Однако изучается и проблема. Она связана с тем, что при воздействии систем РЭБ противника груз может оказаться в море вместе с беспилотником. В этой связи в ВМС Соединённого королевства хотят запросить новые средства для создания "максимально защищённых каналов". Эти каналы должны быть не восприимчивыми к помехам со стороны средств радиоэлектронной борьбы.