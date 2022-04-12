Российские войска захватили новые танки ВСУ на Харьковском направлении

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Трофейный танк Т-72, взятый в Харьковской области. Нанесены тактические символы Z

Новые танки Т-72 ВСУ достались российским военным при наступлении на Харьковском направлении в районе Изюма. Как пояснили сами участники тех событий, технику взяли без единого выстрела.

По данным российского Минобороны, при наступлении российских войск в районе населенного пункта Топольское Изюмского района Харьковской области, украинские военные бросили свои позиции и начали отступать, увидев российские танки. В то же время находившиеся в населенном пункте украинские Т-72 просто подняли пушки вверх, отказавшись вести стрельбу. Таким образом российским военным достались абсолютно новые танки и с полным боекомплектом.

Как пояснил командир танковой роты по имени Тимур (фамилия не приводится), не все украинские военнослужащие хотят воевать с российской армией.

Задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода наших сил дальше на юг (...) Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, стрельбы никакой не было (...) У них были новые танки, минимум пробега, видимо, с хранения сняты. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят

- заявил он.

Отметим, что в районе Изюма в течение трех недель шли довольно ожесточенные бои, доходило даже до танковых сражений. Несмотря на упорное сопротивление 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и нацбатов, союзной группировке войск России и республик удалось отбросить противника от города и развить наступление в глубину, беря в кольцо украинские войска не только в районе Краматорска, Лисичанска и Славянска, но и угрожая полным окружением всей Донбасской группировке. Взятие Изюма открыло нашим войскам возможность осуществлять наступление сразу в трех направлениях.

Репортаж Александра Коца: