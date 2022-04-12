Войти
Военное обозрение

Российские войска захватили новые танки ВСУ на Харьковском направлении

345
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Трофейный танк Т-72, взятый в Харьковской области. Нанесены тактические символы Z

Новые танки Т-72 ВСУ достались российским военным при наступлении на Харьковском направлении в районе Изюма. Как пояснили сами участники тех событий, технику взяли без единого выстрела.

По данным российского Минобороны, при наступлении российских войск в районе населенного пункта Топольское Изюмского района Харьковской области, украинские военные бросили свои позиции и начали отступать, увидев российские танки. В то же время находившиеся в населенном пункте украинские Т-72 просто подняли пушки вверх, отказавшись вести стрельбу. Таким образом российским военным достались абсолютно новые танки и с полным боекомплектом.

Как пояснил командир танковой роты по имени Тимур (фамилия не приводится), не все украинские военнослужащие хотят воевать с российской армией.

Задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода наших сил дальше на юг (...) Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, стрельбы никакой не было (...) У них были новые танки, минимум пробега, видимо, с хранения сняты. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят

- заявил он.

Отметим, что в районе Изюма в течение трех недель шли довольно ожесточенные бои, доходило даже до танковых сражений. Несмотря на упорное сопротивление 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и нацбатов, союзной группировке войск России и республик удалось отбросить противника от города и развить наступление в глубину, беря в кольцо украинские войска не только в районе Краматорска, Лисичанска и Славянска, но и угрожая полным окружением всей Донбасской группировке. Взятие Изюма открыло нашим войскам возможность осуществлять наступление сразу в трех направлениях.

Репортаж Александра Коца:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
22.09.2021
«Эдельвейс», наука взаимодействия
04.07.2019
Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству
27.06.2018
Военные учения "Славянское братство-2018" вступают в активную фазу
27.06.2018
Почему танк "Белый орел" считается лучшим в своем ценовом сегменте
13.02.2017
Министр обороны Сербии и заместитель Шойгу наметили перспективы сотрудничества на 2017 год
04.09.2012
Минобороны оставило «Мистраль» без десантных катеров
04.04.2011
Танковая промышленность России сделала шаг назад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 16:42
  • 7
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 16:40
  • 165
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 16:38
  • 22834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 16:29
  • 24
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:23
  • 1
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 12.04 04:43
  • 80
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 11.04 23:05
  • 68
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 11.04 10:13
  • 1
ОАК планирует до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214
  • 11.04 09:26
  • 1
Минобороны: В Мариуполе находится большое количество наемников из Европы
  • 11.04 09:15
  • 1
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 11.04 07:26
  • 1
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»