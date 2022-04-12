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ЦАМТО

ВС Украины получат 20 ББМ "Бушмастер" из состава ВС Австралии

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Bushmaster MPV
Бронированные машины Thales Australia Bushmaster MPV австралийской армии на учениях Diamond Strike в Квинсленде, июнь 2015 года.
Источник изображения: Армия Австралии

ЦАМТО, 11 апреля. Премьер-министр Австралии 8 апреля объявил, что правительство страны приняло решение оказать помощь Украине, подарив 20 бронированных машин "Бушмастер", включая две единицы в версии санитарной машины.

Решение о поставке последовало в ответ на запрос президента Зеленского во время его выступления перед австралийским парламентом 31 марта.

Как сообщается, передаваемые бронемашины окрашены в оливково-зеленый цвет в соответствии с условиями эксплуатации. Кроме того, с обеих сторон нарисован украинский флаг. Санитарные машины имеют традиционную эмблему Красного Креста.

Передаваемые "Бушмастер" оснащаются радиостанцией, системой глобального позиционирования, дополнительной навесной броней, повышающей уровень защиты.

Как заявлено, Министерство обороны Австралии будет продолжать работать с правительством Украины с целью предоставления необходимого пакета материально-технической поддержки, а обучение будет проводиться с использованием видеуроков с украинскими субтитрами.

На текущий момент Австралия предоставила Украине военную помощь на общую сумму около 116 млн. австрал. долл. Поставка бронемашин увеличивает эту сумму до 165 млн. австрал. долл. Кроме того, Австралия поставляет Украине 70 тыс. т угля в дополнение к 65 млн. австрал. долл. в виде гуманитарной помощи.

Как заявлено, правительство Австралии намерено "продолжать выявлять возможности" для оказания военной помощи Вооруженным силам Украины.

По требованию украинской стороны и других партнеров правительство Австралии не раскрыло конкретные детали организации доставки техники. Тем не менее, стало известно, что первая партия из трех ББМ "Бушматер" 7 апреля была загружена на борт самолета C-17A "Глоубмастер-3" на базе ВВС "Эмберли".

Как сообщал ЦАМТО, "Бушмастер" представляет собой бронированную машину с колесной формулой 4x4, обладающую грузоподъемностью 2500 кг при общем весе 15 т. Шестицилиндровый турбодизельный двигатель Caterpillar 3126 ATAAC мощностью 224 кВт позволяет развивать скорость до 120 км/ч, запас хода по топливу – 1000 км. Машина оснащена автоматической коробкой передач, энергопоглощающими сиденьями, лебедкой для самовытаскивания и рассчитана на перевозку до 10 человек (экипаж и 8 пассажиров в десантном отделении). Корпус бронеавтомобиля с днищем V-образной формы обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков, взрывной волны. По желанию заказчика, машина может оснащаться дополнительной навесной броней. В качестве вооружения может использоваться поворотная турель или дистанционно управляемый модуль вооружения.

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Страны
Австpалия
Украина
Компании
Caterpillar
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