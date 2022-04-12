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WarSpot

Бразильские “Грифоны” в небе

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Источник изображения: warspot.ru

ВВС Бразилии начали эксплуатацию первой пары истребителей Gripen E. Пресс-служба компании Saab сообщила о том, что самолёты совершили 50 минутный полёт из международного аэропорта Навегантис в летно-испытательный центр Gripen на заводе Embraer в Гавиан-Пейшоту.

«Бразилия активно участвует в разработке, лётных испытаниях и производстве истребителей в рамках широкого пакета передачи технологий бразильской оборонной промышленности. Появление двух серийных самолетов является результатом этого прекрасного сотрудничества», — рассказал Йонас Хьелм, старший вице-президент и руководитель подразделения аэронавтики Saab.

Первый полёт сериийных истребителей Gripen E ВВС Бразилии

Ещё в 2008 году Минобороны Бразилии выбрало определилось с победителем программы F-X2, в рамках которой бразильские ВВС должны были заменить самолёты Northrop F-5EM и Dassault Mirage 2000C. Но только спустя шесть лет со шведской корпорацией Saab был подписан контракт на поставку истребителей. ВВС Бразилии заказали 36 истребителей Gripen E/F (одно- и двухместные модификации), объём контракта составил порядка $5,4 млрд, первые самолёты должны были быть поставлены в 2019 году. Поскольку Бразилия ещё в 2013 году списала имевшиеся на вооружении истребители Dassault Mirage 2000C, военное командование приняло решение арендовать истребители Gripen C/D у ВВС Швеции до начала поставок купленных самолётов.

13 истребителей Gripen будут произведены и собраны в Швеции, ещё 8 единиц отправятся в Бразилию по частям, и их финальную сборку осуществит компания Embraer Defense and Security (подразделение бразильского авиастроительного концерна Embraer). За производство и сборку ещё 15 единиц (8 одноместных и 7 двухместных) будет уже полностью отвечать концерн Embraer.

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Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
F-5
Gripen NG
Mirage-2000
Компании
Dassault
Embraer
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