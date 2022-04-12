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Российская газета

МО РФ: Уничтожены склады боеприпасов, ремонтная база и 9 танков ВСУ

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Высокоточные ракеты воздушного базирования в районе села Великая Новоселовка уничтожили базу ремонта вооружения и военной техники украинских ПВО, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса-АКМ". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточным оружием также были уничтожены два склада боеприпасов в районах городов Николаев и Жовтневое. Кроме того, в районе Успеновки был поражен радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300.

Также по словам генерала, в Донецкой области высокоточные ракеты уничтожили 9 танков, 5 самоходок 2С3 "Акация", 5 реактивных систем залпового огня "Град" и более 60 националистов. Удары наносились по районам поселков Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Бук-М1
Оса-АКМ
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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