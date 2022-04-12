Такер Карлсон: безумцы, требующие войны с Россией, толкают мир в пропасть

Fox News (США): отношение американских СМИ к российско-украинскому конфликту совершенно безрассудно

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предостерег американских журналистов, представляющих либеральную прессу, от "игры с огнем". Их наглая ложь о событиях на Украине, а также безрассудные и безответственные высказывания о "необходимости противостояния" США с Россией могут привести к печальным последствиям для всего мира.

За несколько недель до начала спецоперации российских войск на Украине в некоторых американских СМИ стали появляться весьма пугающие сообщения. Неназванные источники в администрации Байдена предупреждали, что Владимир Путин якобы готовил операцию под чужими флагами. И ее цель якобы заключалась в том, чтобы создать предлог для начала военных действий на Украине.

По версии тех неназванных источников, Россия готовилась обвинить Украину в расправе над людьми. Поэтому Пентагон предупредил американцев, что в скором времени им стоит ожидать появления "очень наглядной пропаганды", в том числе кадров "актеров, которые будут изображать из себя плакальщиков на фоне разрушений".

Это была довольно запутанная история, однако СМИ приняли ее за чистую монету и стали бездумно ее повторять.

Одним из немногих представителей СМИ, осмелившихся спросить, откуда взялась такая информация, стал репортер агентства Associated Press по имени Мэтт Ли (Matt Lee). Однако, как только Ли задал свой вопрос, представители Госдепартамента США немедленно обвинили его в том, что тот якобы работает на Владимира Путина. Вот что происходит, если задавать неудобные вопросы. СМИ быстро поняли правила игры и перестали задавать вопросы.

В течение нескольких недель администрация Байдена продолжала публиковать все больше историй, которые она называла рассекреченными данными разведки касательно планов России. Чиновники утверждали, что Путин готовился применить на Украине химическое оружие. Сам Джо Байден тоже озвучил эту версию – и именно поэтому, сказал Байден, нам необходимо отправить украинскому правительству еще 14 миллиардов долларов из денег налогоплательщиков. Все в Вашингтоне приняли его слова за чистую монету, и американское правительство отправило эти деньги на Украину. Однако Байден сказал нам неправду, и спустя несколько недель администрация все же это признала.

Как сообщает NBC News, множество чиновников администрации Байдена подтвердили, что "нет никаких доказательств того, что Россия доставила какое-либо химическое оружие к границам Украины". Итак, слова Байдена не были правдой. Но это оказалось не единственной ложью. Канал NBC News назвал эту выдумку о химическом оружии еще одним примером в "череде" непроверенных данных, на достоверности которых настаивала администрация Байдена. То есть они не просто лгали нам о том, что происходило на Украине, они лгали нам в невероятных масштабах. Однако, что поразительно, – и это очень показательно – репортеров телеканала NBC это совершенно не тревожило. Напротив, они порадовались произошедшему. Ведущие телеканала NBC назвали ложь администрации Байдена "смелой и пока что успешной стратегией". А затем NBC заставил одну из множества марионеток разведки, которые на него работают, сообщить нам, зрителям, что мы должны быть благодарны администрации Байдена за ее ложь.

Кен Диланиан (Ken Dilanian): Сейчас мы оказались в самой гуще событий, Соединенные Штаты публикуют разведданные, и порой не все эти данные основаны на самых достоверных сообщениях. К примеру, Соединенные Штаты сообщили, что, как им казалось, были признаки того, что Россия, возможно, готовилась применить на Украине химические оружие. Этого не случилось, и чиновники объяснили нам, что одной из причин обнародования той информации отчасти была попытка предотвратить это. В другой момент чиновники администрации говорили о том, что Россия обращается к Китаю за военной помощью. Нет никаких оснований полагать, что все было именно так, однако таким образом администрация старалась предостеречь китайцев, чтобы те не помогали России.

Что ж, все это очень умно. То есть администрация Байдена использовала ложную информацию, чтобы манипулировать общественным мнением, но NBC хочет, чтобы это казалось вам нормальным, потому что это делалось с благими целями. Это было проявлением добродетели. Как нам стоит относиться к средствам массовой информации, которые врут общественности? На каком-то уровне это, разумеется, приводит в недоумение. Репортеры существуют ради того, чтобы сообщать нам правду. В этом заключается суть их работы. Узнать такое о СМИ – это как услышать от врача, что он с удовольствием отправляет людей на тот свет. Подобное пугает.

Если новостные агентства охотно распространяют ложь о конфликте, тогда чему всем нам верить? Откуда нам узнать, что правда? Откровенно говоря, найти правду трудно. Мы должны четко понимать, что этот конфликт – и неважно, что нам пытаются внушить, – вовсе не детская сказочка, в которой добро борется со злом. В конце концов это Восточная Европа. Все гораздо сложнее, чем показывает нам американское телевидение.

К примеру, газета The New York Times сообщает, что в недавно выложенном видео показано, как украинские солдаты издеваются над российскими военными. Это произошло на прошлой неделе. Позже министерство обороны Украины похвасталось этими действиями, назвав их четкой работой. Итак, это произошло. И это ужасно.

В то же время, поскольку американские лидеры настаивают на том, чтобы поместить Соединенные Штаты в самую гущу этих событий в далекой стране по причинам, которые они до сих пор нам внятно не разъяснили, мы, американские граждане, которые вроде бы должны руководить действиями нашего правительства, имеем право спросить, куда уходят наши деньги и какие шаги предпринимаются от нашего имени. Однако это последнее, что намереваются делать те, кто освещает планы Белого дома. Вот чем они занимаются вместо этого.

Питер Александер (Peter Alexander), телеканал NBC: Собираются ли Соединенные Штаты сохранить свой курс, не предусматривающий смены власти в России? Если это так, почему Соединенные Штаты должны относиться к такому человеку, как Владимир Путин, как к лидеру, которому можно позволить остаться во власти?

Джен Псаки: Я думаю, что наш курс останется прежним, мы не призываем к смене власти. Это никогда не было нашей целью, у нас и сейчас нет такой цели".

Александер: Полагаю, что за этим должен последовать вопрос: почему нет? Почему Путину нужно позволить остаться во власти?

Псаки: Наша политика заключается в том, чтобы не призывать к смене власти. Мы не призываем к смене власти.

Это был репортер телеканала NBC, и на случай, если вы не расслышали его слова из-за надетой на нем "маски послушания", я вам повторю: "Почему Путину нужно позволить остаться во власти?" Вот что он сказал. Сейчас трудно поверить, что кто-то мог бы вложить столько невежества в один-единственный вопрос.

Но давайте присмотримся внимательнее. Откуда, как считает этот репортер, у Джо Байдена появились полномочия, чтобы решать, какому мировому лидеру действительно можно "позволять" управлять его страной? Разве у Джо Байдена есть такое конституционное право? Если нет, тогда откуда вообще взялись эти мысли? И что именно, по мнению этого репортера, Джо Байден должен по этому поводу сделать?

Возможно, Владимир Путин ему не нравится. Владимир Путин мало кому нравится, однако Владимир Путин имеет в своем распоряжении самый большой арсенал ядерного оружия в мире. Поэтому, давайте предположим – ради интереса, – что Владимир Путин не захочет уйти в отставку прямо сегодня. Что дальше? Гений с телеканала NBC News не смог предложить никаких "что дальше". А вот представители телеканала CBS оказались более изобретательными в своих рассуждения о "что дальше".

Посмотрите, как один "репортер" CBS News потребовал, чтобы Соединенные Штаты немедленно вступили в конфликт с Россией.

Стивен Портной (Steven Portnoy), CBS News: Почему кадры из Бучи не должны повлечь за собой всемирный, единый, коалиционный, динамичный ответ?

Джен Псаки: Вы имеете в виду военные действия? Поясните, что вы имеете в виду.

Портной: Разумеется, военный ответ под руководством Соединенных Штатов и их международных партнеров.

Псаки: Вы имеете в виду отправку на Украину военных из Соединенных Штатов и стран НАТО?

Портной: Президент описывал ужасающие вещи. Вы сказали, что нам, возможно, стоит готовиться к худшему. Почему бы не [отправить войска на Украину]?

Псаки: Я думаю, что цель президента и его обязанность – принимать решения, отвечающие интересам Соединенных Штатов, национальной безопасности Соединенных Штатов и американского народа. Развязывание конфликта с Россией не отвечает нашим интересам.

Заметьте, это говорят те самые люди, которые настолько сильно боятся вируса гриппа, что они до сих пор носят маски в общественных местах. Те же самые люди, которые активно призывают детей других людей отправиться умирать на поле боя. Вопрос был в том, почему те кадры, которые нам показывают по телевидению, не должны послужить причиной для начала конфликта с Россией? Вот о чем спросил тот репортер – и несколько мгновений пресс-секретарь президента, как вы сами заметили, не могла подобрать слова, чтобы ему ответить.

"Вы имеете в виду военные действия?" – переспросила она. "Разумеется", – ответил репортер. Разумеется? И после этого слова начинаются бомбардировки, и гибнет бесчисленное множество американцев. Все просто. Давайте развяжем третью мировую войну. Это совершеннейшее безрассудство и сумасшествие. Это звучит настолько нигилистски, что вам хочется верить, будто это слова лишь одного перевозбужденного парня, попавшего в конференц-зал Белого дома и не способного взять свои эмоции под контроль после просмотра множества неутешительных новостей с Украины – а новости действительно неутешительные. Однако речь идет далеко не об одном эмоционально неустойчивом репортере. Так себя ведут все представители Вашингтона. Внезапно все они стали себя вести именно так. Насмотревшись новостей на кабельных телеканалах, они готовы столкнуть западную цивилизацию с обрыва.

На ум приходит пример еще одного безумца в журналистском корпусе, который предположил, что Путин состоит в сговоре с некими белыми расистскими силами внутри Соединенных Штатов. Дамы и господа, среди нас, оказывается, есть представители пятой колонны.

Эндрю Файнберг (Andrew Feinberg): На протяжении многих лет масса данных указывала на то, что сторонники превосходства белой расы и другие американские экстремистские группы стали испытывать симпатию к России. Кого-нибудь волнует перспектива того, что по мере ухудшения экономической ситуации в России Москва в отместку может попытаться убедить наших доморощенных экстремистов и террористов совершать акты насилия на американской земле?

Почему такие люди вообще попадают в новостной бизнес? Глупые и неуклюжие – это такие люди, с которыми вам не захочется даже сесть за один стол. Этот репортер фактически говорит: может ли быть так, что Путин контролирует свои собственные секретные силы белых расистов здесь, в Соединенных Штатах, и может ли здесь произойти – позвольте мне подобрать подходящее слово – мятеж по приказу Путина? Другими словами, есть ли связь между событиями 6 января и спецоперацией на Украине? Это полнейшая дискредитация репортерской деятельности. В буквальном смысле безумие – и это репортеры Белого дома. Но подобные высказывания позволяют себе не только репортеры, освещающие решения Белого дома. Один ведущий телеканала MSNBC сообщил вам, что, если мы немедленно не объявим России войну, если мы немедленно не пойдем на риск ядерного уничтожения, тогда демократия навсегда останется в прошлом.

Али Велши (Ali Velshi), телеканал MSNBC: Мы уже прошли этап санкций, осуждения в самых жестких формулировках и захвата мега-яхт олигархов. На кону стоят глобальный миропорядок и потенциально выживание демократии. Если это не тот момент, ради которого создавались ООН, НАТО, "Большая двадцатка", Совет Европы и "Большая семерка", тогда какой смысл во всех этих организациях, если мы не в силах это остановить? Мир не может оставаться в стороне, пока Владимир Путин остается у власти.

Смесь совершенной самонадеянности, абсолютного невежества и лицемерия крайне опасна. Украина даже не является членом НАТО, крутой ты парень, – но это ничего не значит. "Мир не может оставаться в стороне", – говорит Али Велши. В связи с этим встает закономерный вопрос: что именно должен делать мир, кроме как испытывать ужас, который является вполне естественной и оправданной реакцией?

Журналист Аарон Мате (Aaron Maté) попросил Али Велши пояснить это. Мате спросил: "Как вы предлагаете Западу и НАТО действовать? К чему вы призываете?" И Велши оказался достаточно честным, чтобы прямо ответить: "Непосредственное военное вмешательство".

И как оно должно выглядеть? Сколько сотрудников телеканала MSNBC должно погибнуть? Полагаю, нисколько. А сколько американцев должно погибнуть? Потенциально много тысяч. Но не только Али Велши позволяет себе подобные высказывания.

Они звучат из всех новостных программ на самых разных кабельных телеканалах – включая, разумеется, MSNBC. К примеру, майор ВС США в отставке Джон Спенсер (John Spencer) открытым текстом призвал американских военных к боевым действиям.

Джон Спенсер: Я знаю, что говорю. Я прослужил в армии 25 лет. Я служил, чтобы защищать невинных. Мы лидеры свободного мира. И моя супруга до сих пор служит. Я не говорю за нее, но в данный момент я готов – в отличие от недавнего прошлого – взять на себя обязательство и отправить людей непосредственным образом воевать с Россией. Называйте это миротворческой миссией. Называйте, как хотите. Мы должны прилагать больше усилий, а не только отправлять оружие, и, говоря о нас, я имею в виду Соединенные Штаты. Да, мы сделаем это в коалиции с множеством других народов, но мы должны стать примером. Отправьте войска на Украину, направьте орудия прямо на Россию.

Итак, заблуждения пустили здесь очень глубокие корни. Перед нами человек, который после 25 лет службы рассказывает нам с совершенно невозмутимым лицом, как он "защищал невинных", но на самом деле это не так. Вы служили с вооруженных силах США, чтобы защищать Соединенные Штаты. Это ваша работа, точка, – и все, кто говорил вам о чем-то другом, лгали. Спенсер говорит нам, что его супруга до сих пор служит в армии, но при этом он призывает к началу войны. То есть перед нами парень, которому не терпится отправить собственную жену на войну с вооруженной ядерными ракетами Россией. Будем надеяться, его супруга никогда не увидит эту запись. Будем надеяться, этот парень никогда больше не появится на телевидении.

Это очень серьезно. Война – это самое серьезное дело, которое может затронуть любое правительство. И в такие моменты вы, вероятно, думаете, что нам следует выслушать более разумных и здравомыслящих людей, чтобы проложить путь вперед в условиях нынешней непростой ситуации. Но, очевидно, мы не можем на это рассчитывать. Мы видим только слабоумных ведущих новостей, призывающих к смене власти. Хорошо, а что дальше?

И в Вашингтоне сидят эмоционально неустойчивые клоуны, вроде Адама Кинзингера (Adam Kinzinger), который пытается проработать на публике свои личные проблемы, крича о "конфликте с Россией". Кинзингер говорит об этом уже несколько недель. Хиллари Вон (Hillary Vaughn) с телеканала Fox отправилась на Капитолийский холм, нашла там Кинзингера и попыталась выяснить, что именно он имеет в виду. "Нужно ли нам сбивать российские самолеты или нет?" – спросила она. И как же мы рады, что она это сделала, потому что вот как ответил Кинзингер:

Вон: Вас устроит, если Соединенные Штаты начнут сбивать российские самолеты над территорией Украины?

Кинзингер: Конечно. Ну послушайте, если вы устанавливаете бесполетную зону, вы фактически издаете указ – это делается с гуманитарными целями.

Эти люди – дети. Они совершенно не задумываются о последствиях сказанного ими. "Конечно, сбивайте российские самолеты". Но если действительно не задумываться о последствиях, через восемь минут ситуация перерастет в настоящий Армагеддон. Эти люди – безумцы. Это совершенное безрассудство. Они играют с нашим будущем. Им должно быть стыдно за себя, но им совершенно не стыдно.

В действительности они еще активнее упорствуют в своей агрессии и моральной уверенности, а в процессе они оказывают глубокое влияние на политику правительства Соединенных Штатов и, соответственно, на будущее нашей страны. Более того, самые безрассудные оказались непосредственно у руля. В среду в ответ на бесконечные провокации Джо Байден снова сказал, что Соединенные Штаты могут оказаться в состоянии горячей войны с вооруженной ядерными ракетами Россией.

Президент Байден: Вот в чем дело. Этот конфликт может длиться долго, но Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, украинский народ и борьбу за свободу. Я хочу, чтобы вы знали это. И кстати, если мне придется идти на войну, я пойду с вами, ребята. Я говорю серьезно.

Этот конфликт может длиться долго. Что ж, это не удивляет. В Вашингтоне из этого извлекают огромную выгоду. Между тем украинский народ не получает ничего, кроме разрушения своей страны. Но в Вашингтоне выгоду извлекают многие. Как сказал Джо Байден, "если мне придется идти на войну, я пойду с вами, ребята". Что ж, на самом деле, никуда вы не пойдете, господин президент, потому что осенью этого года вам исполнится 80 лет. Ни вы, ни представители журналистского корпуса Белого дома не поведут войска в бой. Вы просто заставите других сделать это вместо вас.

Такер Карлсон