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Российская газета

Минобороны России показало работу ракетных комплексов "Искандер"

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Вооруженные Силы РФ наносят высокоточным ракетным оружием удары по военным объектам и боевой технике ВСУ.


Минобороны РФ показало кадры использования оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе специальной военной операции на Украине.

Высокоточными ударами расчеты комплексов уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Кроме того, "Искандеры" выводят из строя узлы связи, средства противовоздушной обороны и другие важные цели.

На кадрах видно, что пусковые установки на максимальной скорости покидают укрытия и занимают пусковые позиции. Затем идет отрабатывание пусков по целям, после чего оперативно меняется позиция. Только так работа "Искандеров" может быть эффективной и предотвращает ответный огонь противника.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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