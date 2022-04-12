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Российская газета

В Харьковской области украинские войска сдали новые танки

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Танковая рота Западного военного округа провела маневренный бой с противником в районе населенного пункта Топольское Изюмского района Харьковской области. Кадры работы экипажей танков при освобождении населенного пункта опубликовало Минобороны России.


На кадрах можно увидеть, что после стрельбы по танкам и бронетехнике противника наши танкисты использовали естественные укрытия и складки местности.

Работу танковых экипажей поддерживали мотострелковые подразделения на БМП-2 и БТР-82А с использованием ручных противотанковых гранатометов и огнеметов.

Командир танковой роты Тимур рассказал, что, увидев русских танкистов, танкисты ВСУ подняли на своих танках пушки вверх и стрельбы никакой не было. Противник сдался с абсолютно новыми танками с полным боекомплектом. "Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят наши танки и воевать с нами уже не хотят", - рассказал командир роты.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
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