Войти
Военное обозрение

Турция назвала условия закупки российских истребителей пятого поколения Су-57

690
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турция рассматривает российский истребитель пятого поколения Су-57 в качестве потенциального самолета для ВВС страны и готова закупить российские машины, но только при определенных условиях. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

Анкара рассмотрит возможность закупки российских истребителей Су-57 в случае отказа США в продаже истребителей четвертого поколения F-16, поставку которых Турция запросила еще в прошлом году. В настоящее время вопрос висит в воздухе, Конгресс США своего решения по вероятной сделке не вынес, но в Анкаре надеются, что в итоге все решится в их пользу.

Всего турки заказали 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов для модернизации части стоящих на вооружении ВВС истребителей F-16 до уровня Block 70. Если США в сделке откажут, то Анкара рассмотрит несколько вариантов закупки истребителей за рубежом, в том числе и в России. Истребитель пятого поколения Су-57 входит в круг интересов Турции, но не является единственным кандидатом для турецких ВВС. По данным газеты, возможны варианты с французскими Rafale или британскими Eurofighter Typhoon.

Однако в случае, если сделка с США все же состоится, то истребителей F-16 будет достаточно для обеспечения обороны до момента постановки на вооружение собственного истребителя TF-X, разработку которого Турция ведет с 2016 года.

Напомним, что США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 и отказали в поставках, хотя Анкара вложила в это все около 1,5 млрд. долларов. Сейчас турки хотят закупить в США истребители F-16, при этом часть оплаты должна быть засчитана в счет средств, переданных ранее американцам за F-35. В Вашингтоне денег возвращать не хотят, но окончательно портить отношения с Турцией тоже. Пока ситуация в потенциальной поставкой истребителей зависла.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
Rafale
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
08.02.2016
Турция рискует лишиться всей своей боевой авиации
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
10.07.2013
Нам нужен легкий истребитель
06.05.2013
Лидеры прежние
21.04.2011
Азия вытеснит Европу из рынка реактивных истребителей?
02.02.2011
«Молния» в погоне за будущим
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 16:42
  • 7
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 16:40
  • 165
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 16:38
  • 22834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 16:29
  • 24
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:23
  • 1
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 12.04 04:43
  • 80
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 11.04 23:05
  • 68
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 11.04 10:13
  • 1
ОАК планирует до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214
  • 11.04 09:26
  • 1
Минобороны: В Мариуполе находится большое количество наемников из Европы
  • 11.04 09:15
  • 1
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 11.04 07:26
  • 1
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»