Турция назвала условия закупки российских истребителей пятого поколения Су-57

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Турция рассматривает российский истребитель пятого поколения Су-57 в качестве потенциального самолета для ВВС страны и готова закупить российские машины, но только при определенных условиях. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

Анкара рассмотрит возможность закупки российских истребителей Су-57 в случае отказа США в продаже истребителей четвертого поколения F-16, поставку которых Турция запросила еще в прошлом году. В настоящее время вопрос висит в воздухе, Конгресс США своего решения по вероятной сделке не вынес, но в Анкаре надеются, что в итоге все решится в их пользу.

Всего турки заказали 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов для модернизации части стоящих на вооружении ВВС истребителей F-16 до уровня Block 70. Если США в сделке откажут, то Анкара рассмотрит несколько вариантов закупки истребителей за рубежом, в том числе и в России. Истребитель пятого поколения Су-57 входит в круг интересов Турции, но не является единственным кандидатом для турецких ВВС. По данным газеты, возможны варианты с французскими Rafale или британскими Eurofighter Typhoon.

Однако в случае, если сделка с США все же состоится, то истребителей F-16 будет достаточно для обеспечения обороны до момента постановки на вооружение собственного истребителя TF-X, разработку которого Турция ведет с 2016 года.

Напомним, что США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 и отказали в поставках, хотя Анкара вложила в это все около 1,5 млрд. долларов. Сейчас турки хотят закупить в США истребители F-16, при этом часть оплаты должна быть засчитана в счет средств, переданных ранее американцам за F-35. В Вашингтоне денег возвращать не хотят, но окончательно портить отношения с Турцией тоже. Пока ситуация в потенциальной поставкой истребителей зависла.