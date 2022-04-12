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Российская газета

Появилось фото "именных" высокоточных ракет

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Источник изображения: rg.ru

Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, начали наносить на применяемые по объектам националистов боеприпасы "именные" надписи. Соответствующие фотографии появились в интернете.


На опубликованных кадрах запечатлены ракеты Х-35, установленные на внешней подвеске бомбардировщиков Су-34. На высокоточных снарядах красуются надписи: "За пацанов! От Тамбовской бригады ГРУ!!!", "За Россию Матушку!!! От ветеранов ВДВ!!!", "Зеленский, с добрым утром!", "За ВДВ!!! От 116 выпуска РВВДКУ 1997 года".

Ракета Х-35 является одним из ярких примеров унификации вооружения. Разработанная изначально в качестве противокорабельной, она может применяться не только с надводных судов, но и с самолетов, вертолетов и даже береговых комплексов.

Высокоточный боеприпас с осколочно-фугасной боевой частью массой около 150 килограммов обладает возможностью надежно захватывать цель и уничтожать ее, не подвергаясь воздействию применяемых противником помех. При этом ракета движется к цели, самостоятельно выполняя необходимые маневры, а точность поражения составляет всего несколько метров.




Тимур Алимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
Х-35
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