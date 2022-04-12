MW назвал Су-57 идеальным самолетом для операции на Украине

Многофункциональный боевой самолет пятого поколения Су-57 - идеальный воздушный боец для проходящей на Украине специальной операции ВС РФ. Он незаметен для старых РЛС ВСУ, сам - благодаря шести радарам, - видит далеко и много. А новейшее вооружение - типа планирующей бомбы "Дрель", - позволяет одним ударом уничтожать целые подразделения.

В то время как бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 являются сильно усовершенствованными потомками тяжелого истребителя четвертого поколения Су-27, Су-57 создан "с чистого листа" по технологиям пятого поколения авиатехники и обладает превосходными возможностями как для воздушных боев, так и для нанесения ударов по земле, пишет MilitaryWatch.

Стелс-технологии самолета дополнены радиоэлектронным комплексом обороны "Гималаи". Украинская армия активно применяет ПЗРК с тепловым наведением, но уникальная лазерная система Су-57 разработана как раз для ослепления таких ракет. Сам истребитель имеет пониженную тепловую заметность по сравнению с другими российскими самолетами.

Набор датчиков Су-57 и его интеграция в сетецентрическую войну идеально подходят для контроля боевого пространства. Шесть радаров позволяют отслеживать до 60 целей одновременно, а носовая РЛС с АФАР и инфракрасной станцией слежения еще больше расширяет возможности поиска и поражения целей.

Отличное оружие для работы по земле - планирующая бомба ПБК-500У "Дрель". Она обладает высокой точностью и действует по принципу "выстрелил-забыл", используя инерциальное и спутниковое наведение. Каждая бомба содержит 15 противотанковых зарядов с самонаведением и опознаванием "свой-чужой". Одной "Дрели" достаточно, чтобы уничтожить ракетную батарею или танковую колонну противника. Другое высокоточное оружие, авиационная ракета Х-58УШЕ отлично подходит для подавления вражеской ПВО, поскольку наводится на сигнал радиолокатора.

Официальных данных об использовании Су-57 в ходе спецоперации нет, отмечает издание. По некоторым сообщениям, самолеты появлялись в небе Украины для тестирования датчиков. Основную боевую работу по поддержанию превосходства в воздухе выполняют истребители Су-35, чьих возможностей вполне достаточно для отражения любой угрозы со стороны ВСУ.

Антон Валагин