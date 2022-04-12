Ракета "Искандера" попала точно в окно укрепленного пункта ВСУ

Ракета ОТРК "Искандер" с феноменальной точностью поразила цель ВСУ.

Телеканал "Звезда" опубликовал сюжет о работе расчета ОТРК "Искандер" на Украине.

Из репортажа стало известно об удивительно точной работе комплекса. Как рассказали ракетчики, недавно был произведен пуск крылатой ракеты, которая попала точно в окно укрепленного пункта.

ОТРК "Искандер-М" в зависимости от поставленных задач позволяет применять, как аэробаллистические, так и крылатые ракеты. В его арсенале имеется ракета P-500 (9М728), принятая на вооружение в 2009 году. Она является усовершенствованной версией советской системы C-10 "Гранат".

Р-500 - это дозвуковая ракета с турбомаршевым двигателем, способная идти по сверхнизкой траектории на высоте 6-7 метров с огибанием рельефа местности. Ее максимальная дальность 500 километров.

Спецоперация показала, что украинские ПВО оказались бессильны перед атаками ОТРК "Искандер".

Олег Корякин (Казань)