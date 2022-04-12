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ЦАМТО

Словакия ведет с Киевом переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц "Зузана"

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SpGH_Zuzana
САУ SpGH Zuzana (Словакия). Фото с сайта military-today.com.

ЦАМТО, 11 апреля. Словакия ведет с Украиной переговоры о возможной продаже 155-мм самоходных гаубиц словацкого производства "Зузана" (Zuzana). Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в эфире словацкого ТВ глава Минобороны республики Ярослав Надь.

"В настоящее время мы ведем с Украиной переговоры о возможной продаже ей самоходных гаубиц "Зузана". Речь идет именно о продаже", – сказал Я.Надь.

"Мы также ведем переговоры о возможном ремонте поврежденных украинских боевых машин и танков Т-72 на наших оборонных предприятиях. Мы могли бы отремонтировать их и вернуть обратно на Украину", – добавил министр.

Я.Надь затронул также вопрос о дальнейшей эксплуатации находящихся на вооружении словацких ВВС истребителей МиГ-29. По словам министра, в скором времени эти самолеты придется "посадить на землю", поскольку российские техники больше не будут следить за их состоянием. "Чем скорее мы примем решение об окончательной "посадке МиГов", тем лучше", – цитирует "РИА Новости" главу словацкого Минобороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Продукция
Т-72
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