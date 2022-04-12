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ЦАМТО

Navantia приступила к строительству головного фрегата класса F-110 для ВМС Испании

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Источник изображения: Фото: Navantia

ЦАМТО, 11 апреля. Компания Navantia приступила к строительству головного фрегата класса F-110 для ВМС Испании. Церемония резки первой стали состоялась 6 апреля в присутствии премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Программа, контракт на реализацию которой был подписан в 2019 году, предусматривает постройку пяти фрегатов стоимостью около 4,32 млрд. евро. Головной корабль серии будет принят на вооружение в 2027 году. Последующие фрегаты будут передаваться заказчику по одному в год. Поставка последнего фрегата запланирована на 2031 год.

Мероприятие было проведено на предприятии Navantia в Ферроле (Корунья, Испания), где будут построены все пять фрегатов класса F-110.

Как сообщал ЦАМТО, 29 марта 2019 года Кабинет министров Испании утвердил окончательное разрешение на строительство компанией Navantia пяти фрегатов класса F-110, ориентировочная стоимость которых составляет 4,317 млрд. евро. 23 апреля 2019 года Министерство обороны Испании заключило с Navantia контракт на постройку кораблей.

В ноябре 2019 года правительство Испании уполномочило Министерство промышленности, торговли и туризма подписать с Navantia соглашение о начале реализации программы поставки фрегатов класса F-110 для ВМС страны. Финансирование работ будет осуществляться за счет кредита с нулевой процентной ставкой без гарантийных требований в размере 1,638 млрд. евро, выданного сроком на 7 лет (с 2019 по 2025 гг.).

Новые фрегаты должны заменить состоящие на вооружении ВМС Испании фрегаты класса "Санта Мария". Они будут представлять собой многоцелевые корабли, предназначенные для участия в вооруженных конфликтах высокой интенсивности. Фрегаты будут использоваться для противолодочной и противокорабельной борьбы, противовоздушной обороны, проецирования военной силы. В мирное время фрегаты также предполагается использовать для оказания гуманитарной помощи и обеспечения безопасности на море.

Планируется, что фрегат класса F-110 будет представлять собой боевой корабль длиной 145 м, шириной 18 м, водоизмещением 6100 т. Расчетная скорость – до 35 узлов. Он будет вооружен 76-мм артиллерийской установкой, ПКР "Гарпун", торпедными аппаратами, двумя 30-мм пушками, 16-контейнерной ВПУ и ЗРК ESSM (Evolved Sea Sparrow).

Конструкция фрегата будет включать передовые технологические достижения, в т.ч. интегрированную мачту со средствами обнаружения различных типов, и новую, более эффективную и бесшумную гибридную силовую установку. Фрегаты будут оснащены системой боевого управления SCOMBA, разработанной Navantia Sistemas.

Фрегат станет первым кораблем испанского флота, оснащенным интегрированной системой кибербезопасности для защиты от растущих киберугроз.

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Кредитование
Страны
Испания
Компании
Navantia
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