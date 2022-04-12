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Великобритания направит Украине 120 ед. бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Источник изображения: © AFP 2022 / JESSICA TAYLOR

ЦАМТО, 11 апреля. Великобритания направит Украине 120 ед. бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили на Даунинг-стрит 9 апреля после встречи Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским в Киеве.

"Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 ед. бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается "незаконное нападение" России", – отметили в резиденции главы британского правительства.

Это вооружение станет дополнением к объявленной накануне поставке военной техники на сумму 100 млн. фунтов стерлингов, включающей ЗРК Starstreak, 800 противотанковых ракет и боеприпасов для нанесения высокоточных ударов.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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