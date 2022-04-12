Великобритания направит Украине 120 ед. бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов

ЦАМТО, 11 апреля. Великобритания направит Украине 120 ед. бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили на Даунинг-стрит 9 апреля после встречи Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским в Киеве.

"Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 ед. бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается "незаконное нападение" России", – отметили в резиденции главы британского правительства.

Это вооружение станет дополнением к объявленной накануне поставке военной техники на сумму 100 млн. фунтов стерлингов, включающей ЗРК Starstreak, 800 противотанковых ракет и боеприпасов для нанесения высокоточных ударов.