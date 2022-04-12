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ЦАМТО

Украина направила ФРГ запрос о поставке 100 самоходных артиллерийских установок

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PzH 2000 калибра
Германская 155 мм самоходная бронированная гаубица PzH 2000 калибра.
Источник изображения: telegrafist.org

ЦАМТО, 11 апреля. Украина направила ФРГ запрос о поставке 100 САУ, сообщает газета Welt со ссылкой на правительственные источники в Киеве, передает "РИА Новости".

Как пишет издание, речь идет о Panzerhaubitze 2000 (PzH-2000). В рамках предложения Киева предполагается, что Бундесвер в ближайшее время передаст Украине 100 своих САУ, а немецкий концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) произведет новую технику для Бундесвера взамен переданной.

Украина 9 апреля передала Министерству экономики ФРГ соответствующее предложение от KMW, пишет издание.

Первые единицы новой техники могут быть поставлены концерном через 30 месяцев после подписания контракта, то есть не ранее второй половины 2024 года. Поставка новых гаубиц будет завершена в 2027 году, пишет издание. Отмечается, что Минэкономики ФРГ отказалось комментировать газете Welt эту информацию.

Справка ЦАМТО

Масса разработанной компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в 1996 году 155-мм самоходной гаубицы PzH-2000 около 55 т, длина/ширина/высота 11,7/3,6/3,1 м, экипаж 5 человек (командир, водитель, наводчик, два заряжающих). Боекомплект установки 60 выстрелов, максимальная скорострельность до 10 выстр./мин. Гаубица также вооружена 7,62-мм пулеметом. Машина способна развивать скорость до 60 км/ч, запас хода более 420 км. СГ PzH-2000 состоят на вооружении ВС Германии, Хорватии, Греции, Италии, Катара, Нидерландов, Литвы и Венгрии.

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Страны
Венгрия
Германия
Греция
Италия
Катар
Литва
Нидерланды
Украина
Хорватия
Продукция
PzH 2000
Компании
Krauss-Maffei
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