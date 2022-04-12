Огневая подготовка военнослужащих бундесвера: новая концепция.

В течение последнего десятилетия огневая подготовка военнослужащих ВС Германии претерпела существенные изменения. Необходимо отметить, что аналогичные процессы в отношении приемов владения и применения стрелкового и противотанкового оружия имеют место и в других странах НАТО. В этой связи более детальное рассмотрение нового подхода, принятого в бундесвере, представляет определенный интерес.

Новая концепция огневой подготовки военнослужащих ВС Германии по стрельбе из личного и ручного противотанкового оружия (neues Schiessausbildungskonzept, nSAK) подписана генеральным инспектором бундесвера 17 августа 2010г. В соответствии с общими планами строительства вооруженных сил ее введение в войсках завершилось на рубеже 2014-15 гг. Документ имел целью адаптацию огневой подготовки войск к новым изменившимся условия и оперативным требованиям.

Изучение новой методики бундесвера военнослужащими США

Огневая подготовка военнослужащих – обоснование изменений

Согласно взглядам командования бундесвера, принятая ранее методика огневой подготовки возникла в условиях холодной войны и более не отвечает современным реалиям. Она предназначалась для армии, основной задачей которой являлась оборона страны. Учитывая характер такого боя, основное поражение противнику предусматривалось наносить на дальности прямого выстрела до 300м.

Эти условия значительно изменились после 1990г. Ведущим направлением операций бундесвера стало предупреждение конфликтов и управление кризисами. Как пример – контингент МССБ в Афганистане или силы KFOR на Балканах. В подобных миссиях основным противником становился не столько солдаты вражеской армии, сколько боевики иррегулярного формирования. Характер их действий, как правило, скрытен, в населенных пунктах, с близкой дистанции.

Реальностью современного боя стали густонаселенные городские районы, где военные цели смешиваются с гражданским населением (не комбатантами). В результате спектр применения личного оружия полностью обновился и значительно расширился. Успех в бою, как никогда ранее, стал зависеть от навыков и подготовки отдельного военнослужащего.

Отработка действий в населенном пункте

Огневая подготовка военнослужащих как дисциплина

соответствии с положениями новой концепции личное оружие должно применяться на различных дистанциях. Все дальности стрельбы по своему значению считаются эквивалентными. Однако теперь в ходе обучения особый приоритет отдается дистанции ближнего боя. Только при господстве на всех дальностях в возможных многочисленных сценариях солдат способен применять свое личное оружие безопасно и эффективно.

Огневая подготовка военнослужащих, согласно новой концепции, приобрела модульный характер. Она имеет нарастающую сложность и позволяет учитывать особенности боевого применения родов войск и служб. Структурно дисциплина делится на общую базовую подготовку (Grundlagenausbildung) и полную подготовку (Vollausbildung).

Общая базовая подготовка имеет в своем составе следующие модули:

начальная подготовка;

стрельба на ближней дистанции, часть I ( Nahbereichsschießen, Teil I );

); ведение огня караульным (Wachschießen).

Последующая полная подготовка включает модули:

базовая подготовка по дополнительной категории оружия ( Grundlagenausbildung an weiteren Waffen );

); стрельба на ближней дистанции, часть II;

стрельба одиночных стрелков ( Schießen des Einzelschützen );

); ведение огня по воздушным целям ( Fliegerabwehrschießen );

); специфическая стрелковая подготовка ( Spezifische Schießausbildung );

); стрельба на ближней дистанции, часть III;

стрельба в особых условиях ( Besondere Lagen );

); подтверждение стрелкового мастерства (Erhalt der Schießfertigkeit).

Оценка результатов стрельбы

Особенности методики

В концепцию включены значительные нововведения, имеющие, как считается, ключевое значение. В частности, в ходе всего курса отрабатывается стрельба на ближнюю дистанцию (3 - 30м). Данный модуль которой состоит из трех частей.

Особое внимание уделяется личной ответственности военнослужащих. Им прививаются "четыре основных правила безопасности". Правила требуют непрерывного контроля состояния личного оружия (магазин, патронник, прицел и ствол) и его готовности к стрельбе. Военнослужащие должны действовать самостоятельно и нести ответственность за личную боевую готовность. Так, солдат сразу получает полное количество боеприпасов на весь тренировочный день. В дальнейшем он обязан оценивать потребное количество патронов и контролировать их расход. Самостоятельно снаряжать магазины, исходя из предстоящих упражнений.

Организационно, как заявляется, концепция объединила преподавателей и инструкторов огневой подготовки, сократила численность обслуживающего персонала, увеличила практическую тренированность личного состава. Кроме того, произошло разделение оценки стрельбы и количества израсходованных боеприпасов.

Содержание модулей

В качестве первого шага базовая подготовка направлена на обучение солдат безопасному обращению с личным стрелковым (винтовками и пистолетами) и ручным противотанковым оружием. На этом этапе изучаются правила безопасности, и проводится усиленная отработка упражнений с оружием. Цель тренировок – заложить основу его применения в следующих разделах огневой подготовки.

Упражнение с оружием под руководством инструктора

Как на этапе базовой подготовки, так и в дальнейшем активно используются симуляторы стрельбы.

Стрельба на ближней дистанции Как указывалось выше, модуль состоит из трех частей. В первой части отрабатываются стрельба одиночным и двойным выстрелом, положение тела при стрельбе (отрабатывается т.н. "патрульная позиция"), реакция на угрозу при отсутствии прямого воздействия, поражение разнообразных целей.

Во вторую часть модуля входят: отработка положения тела в "боевой позиции", повороты с оружием на 90 и 180 градусов, стрельба в движении.

Отработка "боевой позиции"

Заключительная третья часть включает способы маскировки, приемы смены вида оружия, поражение движущихся целей, тренировка в смене изготовки. В итоге модуль призван добиться автоматизма действий обучаемых с оружием и повысить их реакцию на внезапное изменение обстановки.

Согласно нормативам, тренированный солдат должен затрачивать до 2 сек. на два точных выстрела в цель на дальности 5 м и не более 3 сек. – на дальности 10-15м.

Стрельба одиночных стрелков и другие Модуль закрепляет навыки ближнего боя. Упражнения проводятся на фоне тактической обстановки. Военнослужащие закрепляют свои индивидуальные навыки в составе подразделений, в полной экипировке.

Действия в составе группы

Поражение целей на дальности прямого выстрела и большей дистанции отрабатывается в модулях "Специфическая стрелковая подготовка" и "Стрельба в особых условиях". В частности, к "специфической" относится подготовка снайперов и других специалистов. В этих модулях проводятся боевые стрельбы подразделений.

"Стрельба в особых условиях" предназначена в первую очередь для частей и соединений, направляемых в зарубежные командировки. Военнослужащие проходят подготовку сообразно предстоящим действиям. Как элемент, например, отрабатывается стрельба их боевых машин в процессе патрулирования.

Приемы стрельбы по опыту Афганистана

Модуль "Подтверждение стрелкового мастерства" направлен на оценку стрелковых навыков военнослужащих, завершивших полный курс подготовки. Кроме того, модуль призван поддерживать тренированность личного состава на должном уровне. В его составе обязательное тестирование стрелковых навыков с помощью различных упражнений, а также оценка точности стрельбы.

Каждый военнослужащий бундесвера должен проходить модуль не реже одного раза в год. Сложность упражнений определяется преподавателями или инструкторами по стрелковой подготовке.

Ход реформы

Введение в войска принципов новой концепции поставило перед командованием бундесвера ряд вызовов. Их преодоление определяло конечный результат перехода к новой методике огневой подготовки.

На начальном этапе требовалось в короткий срок решить кадровый недостаток профессиональных преподавателей огневой подготовки и инструкторов по стрельбе. Их квалификация в рамках новой концепции началась в 2011 г. децентрализовано в учебных заведениях для офицеров и унтер-офицеров. По окончании квалификационных курсов вновь подготовленные преподаватели направлялись в войска.

Внедрение новой методики осуществлялось, прежде всего, в рамках текущей подготовки войск или подготовки к конкретной миссии за рубежом. Постепенно методика дополнялась в подготовку командного состава и базовое обучение военнослужащих.

На заключительном этапе, рубеж 2014-15 гг., преобразованная огневая подготовка военнослужащих вводилась для персонала учреждений и ведомств бундесвера. В настоящее время профессиональная подготовка преподавателей по стрельбе для всех ВС проводиться централизовано на базе учебного центра пехоты, г. Хаммельбург (Hammelburg).

Влияние на оружие и материальное обеспечение

Интенсивное обучение стрельбе привело к увеличению потребления боеприпасов, большему износу оружия и более широкому использованию оборудования стрельбищ бундесвера. Кроме того, произошла переоценка аспектов безопасности. В частности – средств защиты органов зрения и слуха, использования пулеуловителей старого типа (насыщаемых).

Согласно опубликованным данным, расход боеприпасов в основном для пистолета P8 увеличился с 10,5 (2009г.) до 26,3 (2013г.) млн. выстрелов. Расход для винтовки G36 остался на уровне 29-30,1 млн. выстрелов. При этом, с одной стороны произошел перенос расхода боеприпасов для G36 с боевой стрельбы на подготовку согласно новой концепции на стрельбищах. С другой стороны, в период между 2009 и 2013гг. снизилось общее количество личного состава в войсках при одновременном увеличении интенсивности одиночных тренировок.

Одиночная стрелковая подготовка в составе подразделения

Следствием значительного увеличения огневых нагрузок стало более быстрое достижение пределов износа ствола, особенно у пистолета P8. В результате части перешли к использованию его усовершенствованной версии, пистолету P8A1, с повышенной нагрузочной характеристикой ствола.

Новая концепция потребовала также адаптации инфраструктуры для стрельбы на близкой дистанции. В частности, пулеуловителей и креплений для мишеней для компенсации возникающей повышенной нагрузки.

Опыт внедрения

После подписания концепции подготовка по новым методикам стала обязательной для военнослужащих, назначенных для действий за рубежом. Существующие стандарты вооружения в таких операциях предусматривают оснащение личного состава первичным и вторичным оружием.

Исходя из этого, в ходе тренировок особое внимание уделяется безопасному владению и рациональному его использованию на ближней дистанции. Сообщается, что у военнослужащих, завершивших подготовку, отмечается значительное повышение уровня владения оружием, самостоятельности действий и "более тонкое чувство ствола".

Одновременно, имели место факты скептического отношения ряда командиров к новой методике. Иногда это приводило к попыткам таких командиров избежать для своих подразделений тренировок согласно концепции.

Основная причина скепсиса – противоречие нового подхода классическому, при котором войскам противостоит "симметричный" противник. В этом случае они стараются уничтожить противника на средней и большей дистанции, не допустив сближения и избежав собственных потерь.

Тренировка на полигоне

Для преодоления возникшего сопротивления в ходе боевой подготовки практиковалось такое развитие тактической обстановки, которое требовало "естественного" перехода к поражению противника на ближней дистанции. Последнее отрабатывалось проведением боевых стрельб подразделений с элементами новой концепции.

По мере накопления опыта, вносились изменения, как в модули огневой подготовки, так и в программы подготовки войсковых командиров, преподавателей и инструкторов по стрельбе. Выпуск первого пилотного курса инструкторов, подготовленных по расширенной программе (пять недель вместо трех), состоялся в 2014 г.

Резюме

Таким образом, на рубеже 2014-15 гг. огневая подготовка военнослужащих бундесвера из личного и противотанкового оружия реформирована согласно новой концепции. Концепция разрабатывалась, исходя из особенностей боя, в котором в качестве основного рассматривается ассиметричный противник. Новая методика имеет модульный характер со значительным уклоном к развитию навыков ведения ближнего боя на дистанции от 3 до 30 м.

Следует отметить, что фактически сразу после этого страны НАТО снова заговорили о необходимости обороны альянса от армии симметричного противника. События на юго-востоке Украины свидетельствуют, что классический подход в ведению боя продолжает сохранять свою актуальность.

Видео 2012 г. Огневая подготовка военнослужащих в рамках новой концепции:

По материалам журнала «Europäische Sicherheit &Technik»