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Известия.ru

Связисты Каспийской флотилии провели учения в Дагестане

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Пресс-служба Южного военного округа 11 апреля рассказала, как тренируются связисты Каспийской флотилии Военно-морского флота России.


На полигоне Скорпион в Дагестане связисты провели тренировки со специальной техникой подвижных узлов (ПУС). В рамках учений военнослужащим требовалось наладить устойчивую, закрытую связь между командными пунктами и кораблями, которые выполняют задания на морских полигонах.

Основная цель занятий — подготовить каналы связи на частотах, которые ранее не задействовались. Помимо этого, отрабатывается взаимодействие связистов с кораблями при обнаружении воздушных и надводных целей, которое нужно для выдачи данных об обстановке и целеуказания.

Всего в тренировках было задействовано более 100 связистов Каспийской флотилии, а также более 10 единиц специальной техники.

8 апреля на полигоне Аданак подразделения берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии провели учения. Военнослужащие тренировались водить транспортно-перегрузочные машины и грузовые автомобили повышенной проходимости «Урал».

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