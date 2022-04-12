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Вестник Мордовии

Успеют ли британские 155-мм САУ AS-90 принять участие в битве за Донбасс

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Источник изображения: Фото: youtube.com

В числе боевой техники, которую ВСУ получит из Великобритании, возможно будут 155-мм самоходные артиллерийские установки AS-90 . Эти САУ, конечно трудно отнести к новинкам, но, по сравнению со старыми советскими 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация", у них есть некоторые преимущества.

Например, первая имеет максимальную дальность стрельбы всего 15 200 м, а вторая обычным снарядом может бить на 17 400 м, активно-реактивным на 20500 м. У AS-90 - 24700 метров и 30000 метров соотвественно.

Сообщалось, что до середины 90-х было выпущено 179 боевых машин, из них на вооружении осталась половина. Другие же находились на хранении. Возможно, часть из них после восстановительного ремонта как раз и передадут вооруженным формированиям Украины.

Как сообщает "РГ: русское оружие", по некоторым данным, эти САУ уже стали прибывать в Польшу.

Туда же откомандированы артиллерийские расчеты из ВСУ, которые займутся освоением ранее неизвестной им техники. Процесс этот небыстрый, и вряд ли САУ и экипажи успеют принять участие в грядущих широкомасштабных боевых действиях на Донбассе. Хотя, не исключено, что этих военнослужащих и плохо освоенную натовскую технику могут сразу бросить в бой, что наверняка приведет к значительным потерям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Украина
Продукция
2С3 Акация
Гвоздика
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