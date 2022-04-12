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Интерфакс-АВН

Зеленский ожидает активизации боевых действий на востоке Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © SERGEI SUPINSKY

Киев. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что в ближайшее время на востоке страны развернутся масштабные боевые действия, к которым следует быть готовыми.

"Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашей державы", - сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.

"Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать", - заявил президент Украины.

По его словам, украинское руководство планирует увеличение поставок вооружений, активизацию усилий на международной арене и усиление информационной политики. "Мы будем еще активнее обеспечивать Украину оружием. Будем активнее на международной арене. Будем еще более активны информационно", - сказал Зеленский.

Он заявил, что планируются новые встречи украинского руководства с зарубежными лидерами. "Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров, лидеров других государств", - сказал Зеленский.

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Страны
Россия
Украина
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