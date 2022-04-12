Украина получила новейшие британские переносные зенитные ракетные комплексы Martlet

Украинские ресурсы 10 апреля 2022 года распространили видеозапись боевого применения военнослужащими 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины новейшего британского переносного зенитного ракетного комплекса Martlet. Ракета, как сообщается, была выпущена по российскому малому беспилотному летательному аппарату "Орлан-10". Ранее о поставках на Украину комплексов Martlet не было известно.

Пуск управляемой ракеты Thales Lightweight Multirole Missile (LMM, Martlet) в исполнении переносного зенитного ракетного комплекса в ходе войсковых испытаний 30-й группой разведки и информации морской пехоты Великобритании, июль 2019 года (с) министерство обороны Великобритании

Martlet является универсальной малогабаритной многоцелевой управляемой ракетой для применений "поверхность-поверхность", "поверхность-воздух" и "воздух-поверхность", разработанной под шифром Lightweight Multirole Missile (LMM) британским отделением группы Thales (Thales Air Defense Limited, бывшая Shorts Missile Systems) в интересах министерства обороны Великобритании. Изначально ракета создавалась как легкая вертолетная противокорабельная/противокатерная по программе Future Air-to-Surface Guided Weapon (Light) для вооружения корабельных вертолетов Leonardo AW159 Wildcat авиации ВМС Великобритании. Разработка LMM осуществлялась с 2008 года на основе зенитных ракет Starstreak и Starburst, испытания были начаты в 2011 году. В том же 2011 году британское министерство обороны выдало Thales Air Defense контракт на поставку 1000 ракет LMM в вертолетном варианте. Хотя их поставки планировались с 2015 года, однако отработка ракетного комплекса затянулась, и фактически поставки LMM, получивших название Martlet, были начаты ВМС Великобритании только в 2020 году, с объявлением о первоначальной операционной готовности (IOC) в мае 2021 года. Вертолет Wildcat HM.2 способен нести две семизарядные пусковые установки ракет Martlet.

В 2019 году были проведены испытания ракет LMM в вариантах "поверхность-поверхность" (пятизарядная пусковая установка была установлена совмещенной с 30-мм автоматической артиллерийской установкой MSI-Defence Systems DS30M Mk 2 на британском фрегате F 81 Sutherland типа 23) и в варианте "поверхность-воздух" в качестве зенитной ракеты в исполнении переносного зенитного ракетного комплекса. Войсковые испытания переносного ЗРК с ракетами Martlet были проведены в июле 2019 года 30-й группой разведки и информации морской пехоты Великобритании (30 Commando Information Exploitation Group) - данная часть является штатным эксплуатантом ЗРК Starstreak в переносном варианте, при этом пуски проводились как на наземном полигоне, так и с кораблей, с поражением реактивных беспилотных мишеней Meggitt Banshee.

Следует отметить, что после этого почти ничего не сообщалось о развитии Martlet в качестве переносного ЗРК, как и о каких-либо заказах на эти комплексы. Лишь в 2021 году появились сообщения о рассмотрении варианта включения этого ПЗРК в перспективную структуру британской армии на уровне пехотных батальонов и даже рот. Однако к настоящему времени стало известно о наличии ракет Martlet на вооружении зенитных ракетных частей британской армии, оснащенных ЗРК Starstreak, причем, видимо, для применения зенитных ракет Martlet используются штатные пусковые установки ЗРК Starstreak - как самоходные, так и возимо-переносные с трехзарядной опорной пусковой установкой. Кроме того, в конце марта 2022 года ЗРК Martlet "засветились" в ходе учений на вооружении 14-го дивизиона ПВО индонезийской армии, также штатно оснащенного ЗРК Starstreak с самоходными и опорными пусковыми установками. И наконец, теперь этот новейший комплекс в переносном варианте попал и на Украину.

Рвнее Великобритания официально объявила об отправке на Украину в качестве военной помощи переносных ЗРК Starstreak, хотя до настоящего времени неясно, в каком варианте они были поставлены украинской стороне - в переносном (использовавшемся британской морской пехотой) или возимо-переносном с трехзарядной опорной пусковой установкой (использовавшемся британской армией). Британские СМИ сообщили, что поставки ЗРК Starstreak на Украину были осуществлены в последнюю неделю марта, а его первое боевое применение там состоялось 1 апреля 2022 года.

О поставке комплексов Martlet на Украину ничего не сообщалось, и, видимо, их применение там фактически является испытаниями новейшего комплекса в боевых условиях. Это, бесспорно, стало новым этапом в поставках западного вооружения Украине, и можно ожидать, что поставки подобного рода новейших систем для "опробования на настоящем противнике" будут увеличиваться.

Ракета Martlet (LMM) выполнена аэродинамически подобной старым британским переносным зенитным ракетам Javelin и Starburst, и имеет стартовую массу 13 кг, длину 1,3 м и диаметр корпуса 76 мм. Кумулятивно-осколочная боевая часть имеет массу 3 кг и при стрельбе по воздушной цели подрывается лазерным неконтактным взрывателем. Двухступенчатый твердотопливный двигатель обеспечивает ракете относительно небольшую скорость М=1,5 (вместо М>3 у Starstreak), но большую дальность стрельбы (до 8 км). Особенностью Martlet (LMM) является использование двухканальной системы наведения - лазерной лучевой (как можно понять, полностью заимствованной от Starstreak, и, видимо, полуавтоматической) и инфракрасной на конечном участке наведения, что значительно повышает помехозащищенность. Кроме того, бортовой комплекс обороны самолета/вертолета, получая сигнал о лазерном облучении, видимо, не будет производить автоматический отстрел инфракрасных ловушек.

Пусковой блок наведения ПЗРК Martlet выглядит внешне аналогичным таковому блоку ПЗРК Starstreak и Starburst, и, видимо, также содержит тепловизионный канал обнаружения, хотя, возможно, и с лучшими характеристиками. Транспортно-пусковая труба (контейнер) ракеты Martlet при этом характерно отличается от Starstreak меньшим диаметром задней части, что делает ПЗРК Martlet визуально похожим на старые британские ПЗРК Blowpipe, Javelin и Starburst (и, видимо, это связано с аналогичной схемой размещения рулей ракеты в передней части ТПК с их сдвижением назад при запуске ракеты).

Относительно малая скорость ракеты Martlet, делает, вероятно, более комфортным и эффективным ее наведение оператором ПЗРК с полуавтоматической лазерной лучевой системой наведения, по сравнению с высокоскоростной ракетой Starstreak. В целом ПЗРК Martlet, видимо, станет серьезным вызовом для российской авиации, хотя реальные возможности британской стороны по масштабам его возможных поставок на Украину неясны.

Украинский военнослужащий с британским переносным зенитным ракетным комплексом Martlet (с) кадр из видео из социальных сетей\

Характерные отличия британских ПЗРК Martlet (слева) и Starstreak (справа). При этом обращает внимание идентичность пусковых блоков наведения (с) cправа фото Thales

Управляемая ракета Thales Lightweight Multirole Missile (LMM, Martlet) (c) Thales

Ракеты британских переносных зенитных ракетных комплексов в экспозиции музея Thales Air Defense в Белфасте, сентябрь 2021 года. Снизу вверх: Blowpipe, Javelin, Starburst, Starstreak, LMM (Martlet) (c) Graham Taylor

Видео первого известного боевого применения ПЗРК Martlet на Украине:

Видео войсковых испытаний ПЗРК Martlet 30-й группой разведки и информации морской пехоты Великобритании в июле 2019 года:

Рекламное видео о ракете LMM (Martlet) (c) Thales :