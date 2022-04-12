Ракетный парашют гарантирует спасение

Впервые в мире, причем в боевой обстановке, было совершено катапультирование с вертолета. Пилоты стали Героями России. И не только за этот прыжок сквозь лопасти.

Экипаж разведывательно-ударного Ка-52М Черниговского вертолетного полка из Приморья - майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев - участвовал в специальной военной операции с первого дня. С 24 февраля по 20 марта он выполнил 25 вылетов. Боевой "Аллигатор" хотя и имеет очень хорошую защиту, в том числе от ракет с инфракрасной головкой самонаведения, все равно уязвим. И во время одного из полетов их Ка-52М получил серьезные повреждения, потерял управление, стал падать.

Летчики не растерялись и воспользовались реактивно-катапультной системой. Вертолет разбился, а его экипаж благополучно приземлился на парашютах. Его попытались захватить в плен. Но Кобец и Болдырев вступили в бой с нацистами, дали им достойный огневой отпор и смогли продержаться до подхода эвакуационной группы.

За проявленное летное мастерство, мужество и героизм оба офицера были представлены к званию Героя России. И стали настоящими героями Приморья, о чем с гордостью сообщил губернатор Олег Кожемяко.

Известно, что выпрыгнуть с парашютом из потерявшего управление вертолета почти невозможно. Вращающиеся лопасти перерубят того, кто попытается покинуть кабину. Для спасения экипажа боевых вертолетов идут на различные технические ухищрения. В частности, делают амортизирующие шасси и амортизирующие кресла. Но, как правило, вертолет при падении переворачивается и загорается. Экипаж гибнет.

Ракетно-парашютная система К-37-800М обеспечивает спасение летчиков в диапазоне высот от 0 до 5000 метров при скорости вертолета от 0 до 350 км/ч

Кардинально задачу спасения решили на фирме "Камов" в конце ХХ века. На одноместный ударный Ка-50 "Черная акула" впервые в мире установили катапультное кресло К-37-800, разработанное специалистами научно-производственного предприятия "Звезда".

Алгоритм катапультирования с вертолета достаточно прост. При возникновении неустранимой угрозы для жизни летчика (например, при отказе какой-либо жизненно важной бортовой системы или при получении в бою повреждений, при которых вертолет не может продолжать полет) пилот подтягивает ноги и, взявшись за держки катапульты, энергично дергает их вверх. В этот момент срабатывают специальные пиропатроны, которые буквально перебивают все шесть лопастей несущих винтов. Лопасти отлетают от вертолета, освобождая пространство над головой летчика.

После прохождения сигнала о том, что лопасти отделились, производится отстрел верхнего бронестекла. По его периметру уложено небольшое количество пластиковой взрывчатки. Ее достаточно для разрушения остекления. Все рассчитано так, чтобы не образовалось осколков, которые могли бы причинить травмы катапультирующемуся пилоту. Автоматика получает сигнал, что проход вверх свободен и безопасен.

Лишь после этого вводится в действие буксировочная ракета, которая буквально вырывает кресло с летчиком из кабины вертолета. Специальные датчики определяют высоту, скорость и пространственную ориентацию кресла, если требуется, происходит корректировка, после чего раскрывается спасательный парашют. На все это уходит меньше секунды.

Ракетно-парашютная система К-37-800 обеспечивала спасение летчика в диапазоне высот от 0 метров до 4 километров при скорости вертолета от 0 до 350 км/ч.

Фактически при возникновении внештатной ситуации летчик мог безопасно катапультироваться из вертолета, стоящего на земле.

На двухместном Ка-52М стоят более совершенные системы К-37-800М. Диапазон высот катапультирования увеличен от 0 до 5000 м. Особенность еще и в том, что пилоты разводятся ракетными системами в разные стороны, чтобы исключить схлестывание парашютов.

Ка-50, а затем и Ка-52 эксплуатируются в общей сложности около 30 лет. А сейчас уже и воюют. С этими вертолетами случались аварийные ситуации и настоящие катастрофы. Гибли даже очень опытные пилоты. Они могли спастись, но ни разу не воспользовались системой катапультирования. Скорее всего, в силу укоренившегося в сознании страха быть разрубленными вращающимися прямо над головой лопастями.

Майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев доказали, что в критической ситуации катапультироваться можно и нужно. И Героями стали более чем заслуженно.

А Ка-52М "Аллигатор" подтвердил, что он лучший в мире боевой вертолет и единственный, который гарантирует своему экипажу безопасное покидание подбитой машины с парашютом.

Мнение эксперта

Член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин объяснил, зачем украинские националисты подожгли корабли в порту Мариуполя.

"Логики здесь по большому счету никакой. Я думаю, что они могут попытаться создать очередной фейк, как в Буче, но вряд ли что-то получится у них. Это последние корабли ВМС Украины, а второй горящий корабль - турецкий, их в портах Украины несколько десятков. Это иностранные корабли, которые оказались в роли заложников, потому что Украина заминировала проходы из Черного моря старыми, еще советскими минами, часть из которых уже успела уплыть в Босфор, а часть дрейфует в сторону Болгарии и Румынии. Россия и Турция, кстати, предлагали сделать "коридор" и отпустить эти суда и их экипажи, но никакого ответа на это предложение не поступило. Сейчас вся эта драма в Мариуполе заканчивается, националистам оттуда деваться некуда, и они решили таким образом просто напакостить напоследок и свалить все на Россию, как обычно. Именно поэтому они бьют по мирным домам и социальным объектам, уничтожают все, что находится рядом с ними. Это тактика "выжженной земли", тактика террористов и фашистов, и сейчас она реализуется украинскими националистами в пока еще не освобожденной восточной части Мариуполя".

Эксперт также прокомментировал украинский фейк о якобы уходе российских военных из Херсона. "Информация об отступлении из Херсонской области является вбросом и провокацией. Вооруженные силы РФ установили полный контроль над этой территорией. Нацисты хотят, чтобы им шли навстречу. Однако мы получили провокацию в Буче, дикую расправу над нашими военнопленными, трагедию в Краматорске и неприемлемые условия на переговорах. Более того, нас пытались обвинить в убийстве мирных жителей. Обратите внимание, нацики используют "Точку-У" исключительно для провокаций. Армия России планомерно освобождает Украину от нацистов и приносит мир, обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению. Все сообщения об отступлении солдат из Херсона являются бредом и ложью.

Спецоперация идет по плану. Наши военные успешно продвигаются и выполняют поставленные задачи. Сейчас они установили полный контроль над Херсоном и прилегающими к нему территориями. Теперь мы там все приведем в порядок. Опыт у нас есть, взять, к примеру, тот же Крым. Область наша, что бы ни говорили украинские пропагандисты. Помимо освобождения Донбасса, мы преследуем цель успешно завершить денацификацию и демилитаризацию всего киевского режима, это надо помнить. Все фейки психологических центров не выдерживают никакой критики.

Кроме того, вчера стало известно, что отступающие из Мариуполя украинские националисты захватили два иностранных судна. Об этом сообщил в воскресенье заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. "В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна "Царевна" и "Леди Аугуста". Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" (запрещен в РФ) ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия. Судьбы членов экипажей данных судов и состояние их здоровья пока не известны. Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными силами РФ предпринимает все возможное для спасения жизней насильно удерживаемых украинскими националистами моряков", - говорится в заявлении.

Сергей Птичкин