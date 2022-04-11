СВО: Охота за украинскими топливными складами и западными советниками продолжается

Удар по НПЗ создает серьезные проблемы украинской группировке войск в центре и на востоке страны.

Усилены ракетные удары по специфическим целям и противодействие попыткам наладить воздушный мост из Мариуполя

МОСКВА, 7 апреля 2022, Институт РУССТРАТ. Специфика ракетных ударов последних трех дней по военной инфраструктуре Украины практически не оставляет сомнений в подготовке активных действий ВС РФ и республиканских армий Донбасса против крупнейшей украинской группировки, продолжающей занимать наиболее укрепленную за 8 лет конфликта территорию между Донецком-Гуляйполем-Славянском-Лисичанском. Кроме того, обращает на себя внимание упорные, несмотря на потери вертолетов, попытки украинских сил организовать эвакуацию неких важных лиц из блокированного Мариуполя.

Как уже не раз отмечалось, главное преимущество российских сил, атакующих в разы превосходящую числом украинскую армию, – это способность к маневру и ударам в глубину тыла противника. Соответственно, для достижения необходимого эффекта преимущества необходимо лишить противника противопоставить собственные инструменты того же рода.

Утром 6 апреля ракетами с воздуха и суши были уничтожены сразу пять баз ГСМ в районе украинских Радехова, Казатина, Просяной, Николаева и Новомосковска. Как подчеркнули в Минобороны РФ, с данных объектов осуществлялось снабжение топливом украинской группировки в районе Харькова, Николаева и на Донбассе.

Вечером под Харьковом была уничтожена ещё одна топливная база в районе Чугуева, также поставлявшая топливо украинской группировке. Попутно, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области было уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.

В сочетании с другими ударами, имевшими место ранее – по емкостям с топливом в районе Одессы, Киева, Днепропетровска и других городов, сложно отрицать наличие явного намерения вовсе лишить украинскую группировку топлива.

Логичный вопрос – почему этого не было сделано раньше? – имеет достаточно простой вариант ответа. Уничтожение украинских запасов топлива делает невозможной не только маневрирование оставшимися у Украины механизированными частями и вообще военной техникой, но и создает риски для проведения посевной кампании, которую надо начинать не позднее, чем через пару недель.

Чтобы план операции Z, изначально подчеркнуто гуманный, был скорректирован таким образом, нужны особые причины. Наиболее очевидной будет явное нежелание украинского политического руководства договариваться об условиях мира, а также недоговороспособность ВФУ и других националистических группировок. В частности, по вине Киева был сорван планировавшийся на среду обмен военнопленными.

«С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских Вооруженных сил и Донецкой народной республики», — прокомментировал ситуацию генерал-майор Конашенков.

С Мариуполем связано ещё одно событие, которое может говорить о сокращении интереса Минобороны к мирному решению сложных ситуаций в ходе специальной военной операции.

Вечером 5 апреля Минобороны официально подтвердило новую попытку эвакуировать из Мариуполя руководство нацбатальона «Азов» при помощи двух вертолетов Ми-8, оба из которых были сбиты. Предыдущий полет к Мариуполю имел место неделей ранее, и закончился аналогично.

Настойчивость попыток киевского режима, не считаясь с потерями, вывезти из Мариуполя неких ценных лиц, позволяет делать самые разные предположения – например, о присутствии в городе военных советников из стран НАТО, чьё подтвержденное обнаружение может дать России определенный козыри в международном диалоге. Особенно, если взятые с поличным представители НАТО будут комментировать причины своего присутствия в Мариуполе и на Украине вообще.

Впрочем, может оказаться так, что даже обнаружение в Мариуполе целого штаба НАТО с генералами не окажет серьезного воздействия на информационную картину, за исключением использования натовских офицеров для обмена, к примеру, на летчиков Бута и Ярошенко.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью 5 апреля радио COPE фактически признал, что на Украине Россия противостоит всему НАТО. Заявление Борреля, что страны Европейского союза продолжат поставлять оружие на Украину потому, что они «не хотят, чтобы она проиграла», поскольку «войны выигрываются оружием и экономическим ослаблением противника», сложно понять иначе.

В такой ситуации, проявлять односторонний гуманизм к воюющим на стороне Украины западным инструкторам, советникам и наемникам было бы чрезмерным джентльменством со стороны России. Тем более, что официальное признание евробюрократов в открытой экономической войне против России также снимает все моральные ограничения на симметричные меры со стороны Москвы.

Вооружения Киеву, безусловно, понадобятся. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.

Интересно отметить очередной уничтоженный в районе Тарановки Харьковской области «Байрактар ТБ-2». Поскольку изначально имеющиеся у Украины дроны этого типа были уничтожены в первых числах апреля, можно говорить о как минимум ещё одной состоявшейся поставке из Турции.

Вероятность крупного сражения, задачей которого будет окончательная зачистка Мариуполя и разгром украинской группировки на пока ещё оккупированной территории Донбасса остается максимальной из всех возможных вариантов развития событий.

Ход этого сражения в значительной степени будет зависеть от того, насколько пострадают украинские склады, запасы топлива и командные пункты. Поэтому стоит ожидать дальнейшего усиления ракетных ударов и работы ВКС РФ.