Что в отчёте председателя правительства перед Госдумой имеет отношение к IT.

Премьер Михаил Мишустин выступил в четверг перед Госдумой с ежегодным отчётом о результатах деятельности правительства.

Он отметил, что несмотря на продолжение пандемии результатом прошлого года стал уверенный рост экономики. Во втором квартале прошлого года страна вышла на допандемийный уровень по объёму валового внутреннего продукта. В целом по итогам прошедших 12 месяцев ВВП увеличился на 4,7%. Обновил рекорд российский несырьевой неэнергетический экспорт, рост почти на 40% – примерно до 200 миллиардов долларов.

Глава правительства рассказал о том, что было сделано для поддержки людей и различных отраслей, в том числе с помощью IT.

Так, завершено подключение общеобразовательных учреждений к Интернету. Широкополосный Интернет теперь есть во всех больницах, поликлиниках, ФАПах, колледжах и вузах, а это более 75 тысяч социально значимых учреждений. Появились точки связи и в 14 тысячах небольших населённых пунктов, где живут от 100 до 500 человек.

Поддержка IT-отрасли

Отдельный и большой комплекс мер правительство принимает для IT-отрасли, отметил Мишустин.

Необходимо привлечь в этот сектор экономики талантливых и молодых ребят, специалистов. Создать такие условия, чтобы они работали в России, производили конкурентоспособные отечественные продукты, обеспечили передовыми технологиями все отрасли — от медицины и образования до энергетики и космоса. Мы освободили IT-компании от проверок, от уплаты налога на прибыль на три года, предусмотрели льготные кредиты, чтобы у них было больше ресурсов для развития новых перспективных проектов. А их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии, — сказал премьер-министр.

Магазины приложений

На фоне западных санкций, исключения российских приложений из онлайн-магазинов и опасения полного закрытия доступа к магазинам с территории РФ Минцифры России и ведущие компании уже сегодня делают отечественный альтернативный магазин Android-приложений, сказал премьер. Начало работы этого магазина намечено на лето этого года.

Разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему, у нас всё для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин. Мы всё это можем. Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле, всё будет здесь хорошо. И вы надёжно сможете и спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать, — отметил Мишустин.

Социальные сети

Также премьер пригласил общественные объединения разработчиков обсудить улучшение российских социальных сетей.

Как отметил глава правительства, сейчас идёт переосмысление и создание требований к российской экосистеме социальных сетей.

Председатель правительства сказал:

Действительно, наши блогеры вынуждены покидать иностранные соцсети. Может, это и хорошо. Instagram заблокировал Роскомнадзор, Google сам отключил рекламу . Блогеры, которые возвращаются в наши независимые социальные сети, видят недостатки и нюансы.

Важно, чтобы функционал отечественных социальных сетей был на высшем уровне, в том числе монетизация [контента, создаваемого блогерами].

Аудитория восстанавливается, рекламодатели возвращаются. Нужно сделать качественные сервисы. Это вернёт и молодёжь сюда. Я уверен за наших разработчиков, — сказал премьер-министр и предложил провести парламентские слушания с объединениями разработчиков.

Михаил Мишустин – о регулировании криптовалют

Криптоактивы — непростые финансовые инструменты. К ним нужно относиться аккуратно. Мы против признания их средством расчёта или деньгами и здесь солидарны с позицией Центрального банка. Что касается регулирования, то нужно серьёзно поработать и учесть в законодательстве все элементы, которые характеризуют криптовалюту. Мы будем делать это в рамках концепции регулирования, которая уже утверждена.

Год науки и технологий

Объявленный президентом Год науки и технологий стал действительно насыщенным по содержанию, заявил Мишустин.

Так, по проекту «Приоритет-2030» 121 российский университет уже получил гранты на сумму более 100 миллионов рублей. В них откроются студенческие технопарки, бизнес-инкубаторы, обновленные лаборатории. Всего на реализацию проекта выделено более 15 миллиардов рублей.

Одобрено 27 заявок на создание студенческих кампусов мирового уровня в регионах. На первые восемь проектов уже предусмотрено финансирование с привлечением частных инвестиций.

В текущем году 15 научных центров получат господдержку в рамках программы по созданию научно-образовательных центров мирового уровня.

«Пушкинская карта»

С момента запуска проекта «Пушкинская карта» в сентябре 2021 года карту оформили 4,8 миллиона молодых людей, а афиша событий выросла в три раза, во многом благодаря интересу молодой аудитории, в том числе в регионах. Покупки билетов на такие мероприятия растут, и только за март они составили 1 миллиард рублей.

«Пушкинская карта» – это специальная банковская карта для молодёжи от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счёт таких карт направляет государство. Подать заявку на оформление карты можно в личном кабинете на портале госуслуг – для этого необходимо иметь подтвержденную учётную запись на ЕПГУ.