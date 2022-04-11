Рабочие греческого порта Салоники попытались помешать отправке вооружений на Украину

Источник изображения: topwar.ru

В Греции начались столкновения портовых рабочих с полицией, причиной послужили военные грузы, предназначенные для Украины. По данным греческой прессы, докеры отказываются заниматься погрузкой судов для киевского режима.

Порт греческого города Салоники служит перевалочной базой для военных грузов, отправляемых на Украину. Однако портовые рабочие отказываются принимать участие в погрузке грузов НАТО, предназначенных для Киева. Причем не только отказываются от погрузочных работ, но и выступают против. Организованный стихийный митинг рабочих попыталась разогнать полиция, что привело к столкновениям.

В греческих Салониках портовые рабочие и активисты не словом, а делом пытаются остановить отправку военных грузов НАТО на Украину. Доходит до драк с полицией, применения слезоточивого газа и арестов. Но и полицейским там прилетает

– сообщают местные Telegram-каналы.

Докеры выражают недовольство вооружением Украины, а также ростом цен и введением ограничений на некоторые продукты.

Ранее отказались участвовать в перевозке военной техники для Украины греческие железнодорожники из компании TrainOSE. Как сообщили в Компартии Греции (КПГ), железнодорожники должны были обеспечить перевозку военной техники НАТО и США из греческого порта Александруполис в Румынию и Польшу, откуда она должна была попасть на территорию Украины.