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Военное обозрение

В Словакии подтвердили переговоры с Украиной о поставке самоходных гаубиц Zuzana

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Источник изображения: topwar.ru

Словакия подтвердила переговоры Украиной в отношении самоходных гаубиц Zuzana. Кроме того, не исключается, что Братислава поставит Киеву истребители МиГ-29 советского производства.

По версии братиславской газеты Pravda, которая ссылается на заявление словацкого Минобороны, словаки рассматривают вариант передачи в дар самоходных гаубиц Zuzana, а также поставки истребителей МиГ-29 из наличия ВВС Словакии. Переговоры уже ведутся.

Министр обороны республики Ярослав Надь подтвердил факт переговоров с Киевом, но категорически отверг вариант с передачей чего-либо Украине в дар. По его словам, никакой передачи в дар быть не может, если украинцы хотят чего-то получить, то должны за это заплатить. И за САУ, и за истребители.

В настоящее время мы ведем с Украиной переговоры о возможной продаже ей самоходных гаубиц Zuzana. Речь идет именно о продаже

- заявил он.

Говоря о МиГ-29, имеющихся в наличии ВВС республики, словацкий министр пояснил, что в связи с последними событиями Россия больше не будет обслуживать советские истребители и их придется "посадить на землю". Поэтому их можно передать Украине, где эти самолеты будут быстро утилизированы российской ПВО.

Также министр подтвердил, что Украина запросила ремонт своего вооружения на предприятиях Словакии. Речь идет о танках, бронетехнике и артиллерии. Пока решение не принято, но в Братиславе уже заявляют о том, что могли бы этим заниматься.

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Страны
Россия
Словакия
Украина
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